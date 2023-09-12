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12 сентября, 08:41
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Путин ответил на вопрос о возможности новой волны мобилизации в России

Путин: За 6–7 месяцев 270 тысяч россиян добровольно подписали контракты с ВС РФ

За последние 6–7 месяцев в России добровольно подписали военные контракты 270 тысяч человек. Об этом президент Владимир Путин заявил в ответ на вопрос о возможности новой волны мобилизации. Таким образом он подчеркнул, что необходимости в ней нет.

Путин: За 6–7 месяцев 270 тысяч россиян добровольно подписали контракты с ВС РФ. Видео © LIFE

"На Украине происходит насильственная мобилизация — одна волна за другой, я уже не знаю, кого они сейчас будут мобилизовывать. Мы же провели частичную мобилизацию, как известно, 300 тысяч мы призвали. Сейчас у нас за последние 6–7 месяцев добровольно подписали контракты на службу в ВС и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек", — подчеркнул президент.

И, по его словам, этот процесс продолжается: ежедневно 1–1,5 тысячи человек приходят подписывать контракты с ВС РФ.

"Это то, что отличает российский народ, российское общество. Люди сознательно идут на службу, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте. Мужики наши, мужчины российские, понимая, что они могут жизнь отдать за Родину, получить ранение, всё равно на это идут сознательно и добровольно", — добавил глава государства.

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При этом ранее Владимир Зеленский сообщил, что военное командование Украины желает мобилизовать больше людей. А глава фонда помощи ВСУ Тарас Чмут ранее заявил, что ВСУ надо мобилизовать ещё сотни тысяч мужчин. Тем временем в стране до 15 ноября действует военное положение. Повестки вручают, в том числе на улицах, а уклонистов могут жестоко избить.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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