Путин ответил на вопрос о возможности новой волны мобилизации в России
Путин: За 6–7 месяцев 270 тысяч россиян добровольно подписали контракты с ВС РФ
За последние 6–7 месяцев в России добровольно подписали военные контракты 270 тысяч человек. Об этом президент Владимир Путин заявил в ответ на вопрос о возможности новой волны мобилизации. Таким образом он подчеркнул, что необходимости в ней нет.
Путин: За 6–7 месяцев 270 тысяч россиян добровольно подписали контракты с ВС РФ. Видео © LIFE
"На Украине происходит насильственная мобилизация — одна волна за другой, я уже не знаю, кого они сейчас будут мобилизовывать. Мы же провели частичную мобилизацию, как известно, 300 тысяч мы призвали. Сейчас у нас за последние 6–7 месяцев добровольно подписали контракты на службу в ВС и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек", — подчеркнул президент.
И, по его словам, этот процесс продолжается: ежедневно 1–1,5 тысячи человек приходят подписывать контракты с ВС РФ.
"Это то, что отличает российский народ, российское общество. Люди сознательно идут на службу, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте. Мужики наши, мужчины российские, понимая, что они могут жизнь отдать за Родину, получить ранение, всё равно на это идут сознательно и добровольно", — добавил глава государства.
При этом ранее Владимир Зеленский сообщил, что военное командование Украины желает мобилизовать больше людей. А глава фонда помощи ВСУ Тарас Чмут ранее заявил, что ВСУ надо мобилизовать ещё сотни тысяч мужчин. Тем временем в стране до 15 ноября действует военное положение. Повестки вручают, в том числе на улицах, а уклонистов могут жестоко избить.
LIFE / Павел Баранов