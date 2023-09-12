Путин ответил на вопрос о возможности новой волны мобилизации в России

За последние 6–7 месяцев в России добровольно подписали военные контракты 270 тысяч человек. Об этом президент Владимир Путин заявил в ответ на вопрос о возможности новой волны мобилизации. Таким образом он подчеркнул, что необходимости в ней нет.

Путин: За 6–7 месяцев 270 тысяч россиян добровольно подписали контракты с ВС РФ. Видео © LIFE

"На Украине происходит насильственная мобилизация — одна волна за другой, я уже не знаю, кого они сейчас будут мобилизовывать. Мы же провели частичную мобилизацию, как известно, 300 тысяч мы призвали. Сейчас у нас за последние 6–7 месяцев добровольно подписали контракты на службу в ВС и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек", — подчеркнул президент.

И, по его словам, этот процесс продолжается: ежедневно 1–1,5 тысячи человек приходят подписывать контракты с ВС РФ.