Шойгу расширил список болезней, с которыми не возьмут на контрактную службу в армию

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень из 26 заболеваний, при которых гражданин (или иностранец) не может поступить на службу в ВС РФ по контракту. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, служба по контракту невозможна, если у человека выявлены ВИЧ, гепатит B или C, все формы активного туберкулёза, сахарный диабет I типа, эпилепсия с приступами частотой менее пяти раз в год, психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ, а также ряд других отклонений. Согласно документу, непригодными к службе признаются люди с астмой, врождёнными аномалиями органов дыхания, серьёзными проблемами с печенью и отсутствием каких-либо конечностей.