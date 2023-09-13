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13 сентября, 15:12
20216

Шойгу расширил список болезней, с которыми не возьмут на контрактную службу в армию

Шойгу утвердил перечень болезней, при которых нельзя служить в ВС по контракту

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень из 26 заболеваний, при которых гражданин (или иностранец) не может поступить на службу в ВС РФ по контракту. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, служба по контракту невозможна, если у человека выявлены ВИЧ, гепатит B или C, все формы активного туберкулёза, сахарный диабет I типа, эпилепсия с приступами частотой менее пяти раз в год, психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ, а также ряд других отклонений. Согласно документу, непригодными к службе признаются люди с астмой, врождёнными аномалиями органов дыхания, серьёзными проблемами с печенью и отсутствием каких-либо конечностей.

Путин призвал предоставить равные права всем участникам СВО

Путин призвал предоставить равные права всем участникам СВО

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в СВО, будут получать полную компенсацию военной пенсии. Контрактники получат компенсации с 24 февраля прошлого года, мобилизованные — с 21 сентября.

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ТАСС / Донат Сорокин

Матвей Константинов
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