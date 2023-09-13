Шойгу расширил список болезней, с которыми не возьмут на контрактную службу в армию
Шойгу утвердил перечень болезней, при которых нельзя служить в ВС по контракту
Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень из 26 заболеваний, при которых гражданин (или иностранец) не может поступить на службу в ВС РФ по контракту. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, служба по контракту невозможна, если у человека выявлены ВИЧ, гепатит B или C, все формы активного туберкулёза, сахарный диабет I типа, эпилепсия с приступами частотой менее пяти раз в год, психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ, а также ряд других отклонений. Согласно документу, непригодными к службе признаются люди с астмой, врождёнными аномалиями органов дыхания, серьёзными проблемами с печенью и отсутствием каких-либо конечностей.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в СВО, будут получать полную компенсацию военной пенсии. Контрактники получат компенсации с 24 февраля прошлого года, мобилизованные — с 21 сентября.
ТАСС / Донат Сорокин