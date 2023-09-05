Путин призвал предоставить равные права всем участникам СВО

Важно предоставить равные права всем без исключения участникам СВО — и кадровым военным, и добровольцам, и мобилизованным. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Важно предоставить равные права всем участникам СВО без исключения: и кадровым военным, и добровольцам, мобилизованным, сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в СВО", — отметил глава государства на заседании российского организационного комитета "Победа".