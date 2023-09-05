ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября 2023, 12:47
36241

Путин призвал предоставить равные права всем участникам СВО

Важно предоставить равные права всем без исключения участникам СВО — и кадровым военным, и добровольцам, и мобилизованным. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Важно предоставить равные права всем участникам СВО без исключения: и кадровым военным, и добровольцам, мобилизованным, сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в СВО", — отметил глава государства на заседании российского организационного комитета "Победа".

Ребята сражаются геройски, а некоторые отдают жизнь, указал президент. Все военные и члены их семей должны быть обеспечены всеми льготами, включая статус ветерана боевых действий. По словам Путина, это вопрос справедливости.

Песков: Путин общается не только с командирами СВО, но и с солдатами
Песков: Путин общается не только с командирами СВО, но и с солдатами

Ранее президент заявил, что герои спецоперации на Украине достойны славы участников Курской битвы. Также глава государства подчеркнул, что гордится российскими военнослужащими.

BannerImage

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar