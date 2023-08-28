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28 августа, 10:13

Песков: Путин общается не только с командирами СВО, но и с солдатами

Президент РФ Владимир Путин интересуется всем, что происходит в зоне СВО, при этом он общается не только с командирами, но и с солдатами. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент продолжает практику общения не только с армейским командованием, с нашими командирами, но он общается непосредственно с солдатами и младшими командирами, которые [действуют] непосредственно на поле боя", — отметил представитель Кремля, комментируя встречу Путина с экипажем уже ставшего легендарным танка "Алёша".

Экипаж танка "Алёша" попросил Путина наградить их раненого товарища

Экипаж танка "Алёша" попросил Путина наградить их раненого товарища

Напомним, 1 августа членов экипажа российского танка "Алёша", в одиночку разбивших колонну из восьми единиц бронетехники ВСУ у Запорожья, представили к госнаградам. Весь мир узнал героев после появления в Сети видео их боя. 23 августа награды танкистам лично вручил президент РФ Владимир Путин. Церемония прошла во время празднования 80-летия победы в Курской битве. А позже глава государства встретился с героями в Кремле. Как подчеркнул Песков, разговор был очень долгий и детальный.

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