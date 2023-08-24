Экипаж танка "Алёша" попросил Путина наградить их раненого товарища
Экипаж танка "Алёша" попросил президента РФ Владимира Путина наградить их товарища, который получил ранение перед тем уже легендарным боем, когда было уничтожено восемь единиц техники противника. С такой просьбой танкисты обратились к главе государства во время приёма в Кремле.
Экипаж танка "Алёша" попросил Путина наградить их раненого товарища. Видео © LIFE
В ходе беседы один из танкистов рассказал, что они лишились своего механика-водителя. Он получил ранение, но машину не бросил, отвёз экипаж, и только потом его госпитализировали.
По словам бойца, у его раненого сослуживца трещина в височной части, преследуют головные боли, а "его забыли", "он остался без награды". Владимир Путин, комментируя эту просьбу, заверил, что "всё будет сделано в лучшем виде".
Как рассказывал Лайф, 1 августа членов экипажа российского танка "Алёша", в одиночку разбивших колонну из восьми единиц бронетехники ВСУ у Запорожья, представили к госнаградам за мужество и героизм. Весь мир узнал героев после появления в Сети видео их боя. Наводчиком танка оказался якутский всадник с позывным Алёша. Наградить героев уже успел и врио главы ДНР Денис Пушилин.
LIFE