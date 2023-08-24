Экипаж танка "Алёша" попросил президента РФ Владимира Путина наградить их товарища, который получил ранение перед тем уже легендарным боем, когда было уничтожено восемь единиц техники противника. С такой просьбой танкисты обратились к главе государства во время приёма в Кремле.

Экипаж танка "Алёша" попросил Путина наградить их раненого товарища. Видео © LIFE

В ходе беседы один из танкистов рассказал, что они лишились своего механика-водителя. Он получил ранение, но машину не бросил, отвёз экипаж, и только потом его госпитализировали.