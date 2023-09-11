Военным пенсионерам – участникам СВО компенсируют пенсии
Путин подписал указ о компенсации пенсий военным пенсионерам – участникам СВО
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, которые были мобилизованы или заключили контракт для участия в специальной военной операции (СВО), будут получать полную компенсацию военной пенсии.
"Установить военнослужащим, которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы, и гражданам Российской Федерации, которые призваны на военную службу по мобилизации в вооружённые силы <…>, являвшимся получателями пенсии за выслугу лет <…>, дополнительную к денежному довольствию (денежному содержанию) ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления её выплаты", — говорится в тексте указа.
Глава государства дал поручение кабинету министров определить порядок осуществления выплат и обеспечить финансирование расходов. Контрактники получат компенсации с 24 февраля прошлого года, мобилизованные — с 21 сентября.
Ранее глава государства призвал предоставить равные права всем участникам СВО. По словам президента, ребята сражаются геройски, а некоторые отдают жизнь. Все военные и члены их семей должны быть обеспечены всеми льготами, включая статус ветерана боевых действий. Это вопрос справедливости, указал Путин.
ТАСС / Алексей Коновалов