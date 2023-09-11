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Регион
Опубликовано 11 сентября 2023, 13:58
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Военным пенсионерам – участникам СВО компенсируют пенсии

Путин подписал указ о компенсации пенсий военным пенсионерам – участникам СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, которые были мобилизованы или заключили контракт для участия в специальной военной операции (СВО), будут получать полную компенсацию военной пенсии.

"Установить военнослужащим, которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы, и гражданам Российской Федерации, которые призваны на военную службу по мобилизации в вооружённые силы <…>, являвшимся получателями пенсии за выслугу лет <…>, дополнительную к денежному довольствию (денежному содержанию) ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления её выплаты", — говорится в тексте указа.

Глава государства дал поручение кабинету министров определить порядок осуществления выплат и обеспечить финансирование расходов. Контрактники получат компенсации с 24 февраля прошлого года, мобилизованные — с 21 сентября.

Путин призвал предоставить равные права всем участникам СВО
Путин призвал предоставить равные права всем участникам СВО

Ранее глава государства призвал предоставить равные права всем участникам СВО. По словам президента, ребята сражаются геройски, а некоторые отдают жизнь. Все военные и члены их семей должны быть обеспечены всеми льготами, включая статус ветерана боевых действий. Это вопрос справедливости, указал Путин.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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