Военным пенсионерам – участникам СВО компенсируют пенсии

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, которые были мобилизованы или заключили контракт для участия в специальной военной операции (СВО), будут получать полную компенсацию военной пенсии.

"Установить военнослужащим, которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы, и гражданам Российской Федерации, которые призваны на военную службу по мобилизации в вооружённые силы <…>, являвшимся получателями пенсии за выслугу лет <…>, дополнительную к денежному довольствию (денежному содержанию) ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления её выплаты", — говорится в тексте указа.

Глава государства дал поручение кабинету министров определить порядок осуществления выплат и обеспечить финансирование расходов. Контрактники получат компенсации с 24 февраля прошлого года, мобилизованные — с 21 сентября.