Медведев озвучил свежие данные по набранным в ВС РФ контрактникам
Медведев: Контракт с ВС РФ подписали уже более 325 тысяч человек
С начала года более 325 тысяч россиян были приняты на контрактную службу в Вооружённые силы РФ. Такие данные привёл зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"С момента отсчёта, по данным Министерства обороны, то есть с 1 января текущего года по 26 сентября, в интересах Объединённой группировки войск принято более 325 тысяч человек", — отметил Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС контрактниками.
Ранее о том, что армия набрала уже более 300 тысяч контрактников, рассказывал президент РФ Владимир Путин. 12 сентября в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума ему задали вопрос, нужна ли в России новая волна мобилизации. И глава государства на это отметил, что за последние шесть–семь месяцев военные контракты добровольно подписало огромное количество россиян. Таким образом, он подчеркнул, что необходимости в мобилизации нет.
ТАСС / Сергей Карпухин