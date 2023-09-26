Медведев озвучил свежие данные по набранным в ВС РФ контрактникам

С начала года более 325 тысяч россиян были приняты на контрактную службу в Вооружённые силы РФ. Такие данные привёл зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"С момента отсчёта, по данным Министерства обороны, то есть с 1 января текущего года по 26 сентября, в интересах Объединённой группировки войск принято более 325 тысяч человек", — отметил Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС контрактниками.