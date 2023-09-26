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Опубликовано 26 сентября 2023, 14:12
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Медведев озвучил свежие данные по набранным в ВС РФ контрактникам

Медведев: Контракт с ВС РФ подписали уже более 325 тысяч человек

С начала года более 325 тысяч россиян были приняты на контрактную службу в Вооружённые силы РФ. Такие данные привёл зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"С момента отсчёта, по данным Министерства обороны, то есть с 1 января текущего года по 26 сентября, в интересах Объединённой группировки войск принято более 325 тысяч человек", — отметил Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС контрактниками.

Заммэра российского города отправится на военную службу по контракту с Минобороны
Заммэра российского города отправится на военную службу по контракту с Минобороны

Ранее о том, что армия набрала уже более 300 тысяч контрактников, рассказывал президент РФ Владимир Путин. 12 сентября в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума ему задали вопрос, нужна ли в России новая волна мобилизации. И глава государства на это отметил, что за последние шесть–семь месяцев военные контракты добровольно подписало огромное количество россиян. Таким образом, он подчеркнул, что необходимости в мобилизации нет.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Александра Вишнякова
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