Заммэра российского города отправится на военную службу по контракту с Минобороны
Первый заммэра Сыктывкара в Коми Можегов заключил контракт с Минобороны
Александр Можегов. Обложка © VK / Официальный Сыктывкар
Первый заместитель мэра Сыктывкара в Республике Коми Александр Можегов заключил контракт с Минобороны РФ и отправится на военную службу. Об этом заявил глава администрации города Владимир Голдин.
"В связи с переходом... Можегова Александра Александровича в ведение Минобороны РФ в рамках контрактной службы действие трудового договора с администрацией приостановлено", — приводит его слова пресс-служба администрации в социальной сети "ВКонтакте".
Во время отсутствия Можегова закреплёнными за ним вопросами будет заниматься Голдин. Мэр подчеркнул, что решение его первого заместителя заслуживает уважения. По мнению Голдина, опыт и знания Можегова послужат решению важных госзадач по линии Минобороны.
Ранее в Башкирии два сотрудника администрации главы республики решили отправиться в зону СВО. Как подчеркнул губернатор Радий Хабиров, его коллеги будут служить во втором башкирском батальоне имени Салавата Юлаева.