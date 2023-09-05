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5 сентября, 10:03

Заммэра российского города отправится на военную службу по контракту с Минобороны

Первый заммэра Сыктывкара в Коми Можегов заключил контракт с Минобороны

<p>Александр Можегов. Обложка © VK /<a href="https://vk.com/wall-77018336_59797?z=photo-77018336_457287803/album-77018336_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Официальный Сыктывкар</a></p>

Александр Можегов. Обложка © VK / Официальный Сыктывкар

Первый заместитель мэра Сыктывкара в Республике Коми Александр Можегов заключил контракт с Минобороны РФ и отправится на военную службу. Об этом заявил глава администрации города Владимир Голдин.

"В связи с переходом... Можегова Александра Александровича в ведение Минобороны РФ в рамках контрактной службы действие трудового договора с администрацией приостановлено", — приводит его слова пресс-служба администрации в социальной сети "ВКонтакте".

Во время отсутствия Можегова закреплёнными за ним вопросами будет заниматься Голдин. Мэр подчеркнул, что решение его первого заместителя заслуживает уважения. По мнению Голдина, опыт и знания Можегова послужат решению важных госзадач по линии Минобороны.

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Светлана Оперук
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