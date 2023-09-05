Заммэра российского города отправится на военную службу по контракту с Минобороны

Первый заместитель мэра Сыктывкара в Республике Коми Александр Можегов заключил контракт с Минобороны РФ и отправится на военную службу. Об этом заявил глава администрации города Владимир Голдин.

"В связи с переходом... Можегова Александра Александровича в ведение Минобороны РФ в рамках контрактной службы действие трудового договора с администрацией приостановлено", — приводит его слова пресс-служба администрации в социальной сети "ВКонтакте".

Во время отсутствия Можегова закреплёнными за ним вопросами будет заниматься Голдин. Мэр подчеркнул, что решение его первого заместителя заслуживает уважения. По мнению Голдина, опыт и знания Можегова послужат решению важных госзадач по линии Минобороны.