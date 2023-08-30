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Опубликовано 30 августа 2023, 10:52

Певчий в монастыре отправился добровольцем на СВО и стал артиллеристом Батюшкой

Певчий в монастыре отправился добровольцем на СВО и стал артиллеристом Батюшкой

Солист Государственной академической капеллы в Санкт-Петербурге служил в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре, но с началом мобилизации решил отправиться добровольцем в зону спецоперации на Украине. Теперь он артиллерист с позывным Батюшка. Слова военного приводит телеканал "Санкт-Петербург".

Солист капеллы из Петербурга рассказал, почему отправился в зону СВО добровольцем. Видео © Telegram / Минобороны России

"Пока Родина требует, я помогаю здесь! Правда — за нами! И победа тоже будет за нами!" подчеркнул он.

Сейчас Батюшка служит в гаубичной самоходной артиллерийской батарее Западной группировки войск. Признаётся, что вернуться на сцену хочется, но сейчас нужно выполнять свой долг перед Родиной. А пока он вместе с другими артиллеристами ведёт контрбатарейную борьбу, уничтожает реактивные системы залпового огня (РСЗО), миномётные расчёты и другие цели. По словам Батюшки, работы хватает, а уж её военные выполняют точно.

Собака Петровна прибилась к военным в зоне СВО, спасала им жизнь, но потом потерялась
Собака Петровна прибилась к военным в зоне СВО, спасала им жизнь, но потом потерялась

Ранее певец Александр Маршал рассказал, что его участвующий в СВО племянник отказался идти в тыл. И это несмотря на то, что Сергей уже побывал в госпитале. Маршал также отметил, что сам собирался отправиться в зону спецоперации, но военком его не пустил.

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Telegram / Минобороны России

Евгения Колесникова
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