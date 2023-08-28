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28 августа, 14:25

Собака Петровна прибилась к военным в зоне СВО, спасала им жизнь, но потом потерялась

Российские бойцы потеряли собаку Петровну, которая спасала им жизнь три раза

<p>Российский боец с собакой по кличке Петровна. Обложка © Интернет-издание<a href="https://mosregtoday.ru/news/soc/podnimala-golovu-my-bezhali-v-ukrytie-boets-svo-rasskazal-kak-sobaka-spasala-zhizni-na-peredovoj/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Подмосковье сегодня"</a></p>

Российский боец с собакой по кличке Петровна. Обложка © Интернет-издание "Подмосковье сегодня"

В зоне спецоперации к российским военным прибилась собака по кличке Петровна, похожая на лайку. Хвостатая три раза спасала их, рассказал боец с позывным Зелёный в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

"Собака лежала смирно, но, как только она поднимала голову, мы понимали, что к нам что-то летит. Люди же плохо слышат те же беспилотники, а она заранее всегда поднимает уши. Мы сразу забегали в укрытие, и она к нам", — сказал военный.

И спустя несколько минут по рации передавали, что в небе летит дрон. А однажды Зелёного комиссовали по здоровью. Он договорился с супругой забрать Петровну к себе, но случилось непоправимое. Пока бойца не было, военные в какой-то день решили съездить помыться. Они сели в машину и поехали, а собака побежала следом и отстала. Потом Зелёный спрашивал у местных жителей, искал Петровну, но найти её не удалось.

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Светлана Оперук
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