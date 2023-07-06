Совёнок Братишка поселился у российских танкистов на передовой
Необычный питомец появился в танковом подразделении, участвующем в специальной военной операции. Это совёнок, который выпал из гнезда, но обрёл новый дом в российском боевом братстве. Малыша назвали Братишкой.
У российских танкистов подрастает совёнок, который выпал из гнезда. Видео © "Звезда"
"Это наш боевой товарищ. Мы его нашли совсем ещё птенцом и вырастили", — рассказал один из "воспитателей" совёнка в интервью телеканалу "Звезда".
По ночам Братишка улетает охотиться, но всегда возвращается обратно.
Ранее Лайф рассказывал, как кот с позывным Кися отправился в зону СВО вместе с хозяином-добровольцем и теперь помогает поднять сослуживцам боевой дух. А мастера из Донецка тем временем начали шить бронежилеты для собак в зоне спецоперации. "Доспехи" сделаны из износостойкой ткани, а внутри есть специальный баллистический материал — сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Всё это защищает животных от пуль и осколков снарядов.