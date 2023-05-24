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Опубликовано 24 мая 2023, 17:42
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Рыжий котёнок Гоша стал талисманом для тульских десантников в зоне СВО

Рыжий котёнок по кличке Гоша поддерживает тульских десантников, принимающих участие в боевых действиях в зоне СВО. На передовой пушистик не только радует военных, но и борется с мышами, которые являются частыми обитателями опорных пунктов.

Рыжий котёнок Гоша стал талисманом для тульских десантников в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

"В полевом быту никуда без пушистых помощников. Несмотря на юный возраст, котёнок по кличке Гоша уже выполняет задачу по поиску и ловле мышей. В часы затишья он радует своим присутствием солдат ВДВ и поднимает бойцам настроение", — сообщает пресс-служба Минобороны России.

В настоящее время тульские десантники ведут постоянное наблюдение за одним из наиболее важных участков боевого соприкосновения с противником.

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Ранее Лайф писал, что в Челябинске ищут хозяев котятам спасённой из зоны проведения СВО кошки. Пушистая мамочка сначала просто жила недалеко от позиций солдат, а потом окончательно поселилась с ними, став их талисманом.

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Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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