Рыжий котёнок по кличке Гоша поддерживает тульских десантников, принимающих участие в боевых действиях в зоне СВО. На передовой пушистик не только радует военных, но и борется с мышами, которые являются частыми обитателями опорных пунктов.

Рыжий котёнок Гоша стал талисманом для тульских десантников в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

"В полевом быту никуда без пушистых помощников. Несмотря на юный возраст, котёнок по кличке Гоша уже выполняет задачу по поиску и ловле мышей. В часы затишья он радует своим присутствием солдат ВДВ и поднимает бойцам настроение", — сообщает пресс-служба Минобороны России.

В настоящее время тульские десантники ведут постоянное наблюдение за одним из наиболее важных участков боевого соприкосновения с противником.