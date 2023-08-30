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Регион
Опубликовано 30 августа 2023, 09:46
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Певец Маршал рассказал, как его участвующий в СВО племянник отказался идти в тыл

Заслуженный артист России Александр Маршал рассказал о племяннике Сергее, который командует взводом в зоне СВО на Украине. Выполняя свой долг перед Родиной, он побывал в госпитале, но всё равно отказался действовать в тылу. Об этом певец рассказал в программе Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба".

"Я говорю: "Серёга, может, давай я позвоню, может, тебя в тыл? Будешь в тылу где-то работать?" Он говорит: "Нет, дядька, а как я потом пацанам в глаза буду смотреть?! А как я буду перед погибшими себя чувствовать?!" — поделился Маршал.

Причём аналогичные мысли и у других российских военнослужащих. По мнению артиста, наши войска встретились на фронте с достойным противником, ведь многие украинские лётчики учились в РФ. И всё равно Россия победит, считает Маршал. Он также отметил, что сам собирался отправиться в зону спецоперации, но военком его не пустил.

Получивший ранение доброволец СВО рассказал, почему хочет вернуться на фронт
Получивший ранение доброволец СВО рассказал, почему хочет вернуться на фронт

Ранее заслуженный артист России Александр Маршал выступил в госпитале ВДВ в Луганске. Он подчеркнул, что для него большая честь петь для настоящих российских героев.

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Smotrim.ru

Евгения Колесникова
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