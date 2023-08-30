Певец Маршал рассказал, как его участвующий в СВО племянник отказался идти в тыл

Заслуженный артист России Александр Маршал рассказал о племяннике Сергее, который командует взводом в зоне СВО на Украине. Выполняя свой долг перед Родиной, он побывал в госпитале, но всё равно отказался действовать в тылу. Об этом певец рассказал в программе Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба".

"Я говорю: "Серёга, может, давай я позвоню, может, тебя в тыл? Будешь в тылу где-то работать?" Он говорит: "Нет, дядька, а как я потом пацанам в глаза буду смотреть?! А как я буду перед погибшими себя чувствовать?!" — поделился Маршал.

Причём аналогичные мысли и у других российских военнослужащих. По мнению артиста, наши войска встретились на фронте с достойным противником, ведь многие украинские лётчики учились в РФ. И всё равно Россия победит, считает Маршал. Он также отметил, что сам собирался отправиться в зону спецоперации, но военком его не пустил.