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Регион
Опубликовано 29 августа 2023, 13:01
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Получивший ранение доброволец СВО рассказал, почему хочет вернуться на фронт

Получивший ранение в зоне СВО доброволец заявил, что хочет вернуться на фронт

Получивший ранение в зоне СВО российский доброволец заявил, что в скором времени планирует вернуться на фронт. В беседе с РИА "ФедералПресс" медик-инструктор Максим Ч. рассказал, что до спецоперации занимался бизнесом, у него есть жена и трое детей. Он признался, что изначально у него была размытая мотивация.

"Я просто не мог сидеть спокойно дома, когда мои друзья, товарищи уже были там — кто-то мобилизован, кто-то ушёл добровольцем", — отметил Максим.

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Планируя свою вторую поездку на фронт, мужчина придерживается тезиса "Родина сама себя не защитит". Максим подчеркнул, что не может оставаться в стороне. Он также заявил, что все граждане страны должны по возможности помогать военным.

"Год назад я понятия не имел, что такое жгут Эсмарха и тем более кровоостанавливающие турникеты, с какой стороны к этому подходить. Сейчас я уже медик-инструктор. Когда второй раз меня спрашивают, зачем я иду, какова моя миссия, — я иду спасать людей", — поведал доброволец.

Он также продолжает повышать квалификацию, чтобы быть максимально полезным в ходе боевых действий.

А ранее Минобороны показало в День военного медика работу челюстно-лицевых хирургов Западного военного округа в зоне спецоперации на Украине. В полевых условиях им также приходится делать сложные операции.

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ТАСС / Александр Река

Иван Косицын
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