Регион

Уведомления отключены

18 августа, 10:40

Фонд "Защитники Отечества" поможет бойцу СВО, оставшемуся во время боёв без руки

<p>Сергей Политаев. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fond_ZO_DPR/335" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Защитники Отечества, ДНР</a></p>

Сергей Политаев. Обложка © t.me / Защитники Отечества, ДНР

Фонд "Защитники Отечества" помогает участнику СВО Сергею Политаеву, получившему тяжёлые ранения и лишившемуся руки в ходе боевых действий, но оказавшемуся при этом без какой-либо помощи. Об этом рассказали в филиале объединения в ДНР.

Боец СВО Сергей Политаев обратился в фонд "Защитники Отечества". Фото © t.me / Защитники Отечества, ДНР

Боец СВО Сергей Политаев обратился в фонд "Защитники Отечества". Фото © t.me / Защитники Отечества, ДНР

Обращение поступило в фонд через соцсети, после чего социальный координатор позвонил бойцу и его дело было взято в работу. Сейчас мужчина находится в Макеевке, родом он из Хабаровского края. Политаев отправился защищать ДНР ещё до вхождения войск республики в состав ВС РФ.

"В ходе визита выяснилось, что Сергей Политаев действительно пошёл служить добровольцем в 1-й Славянской бригаде, получил ранение и в настоящее время нуждается в лечении и реабилитации, а также содействии в восстановлении документов", рассказали в фонде.

В ближайшее время будет определено направление, по которому боец отправится на лечение в первую очередь. Сотрудники "Защитников Отечества" продолжают отслеживать ситуацию и прилагать усилия, чтобы помощь мужчине была оказана в полном объёме.

Цивилёва посетила филиал фонда "Защитники Отечества" в Кабардино-Балкарии

Цивилёва посетила филиал фонда "Защитники Отечества" в Кабардино-Балкарии

Ранее председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва обсудила с атаманом Всероссийского казачьего общества и депутатом Госдумы Николаем Долудой меры поддержки бойцов казачьих отрядов и их семей.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Общество
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров