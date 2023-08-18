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Опубликовано 18 августа 2023, 10:40

Фонд "Защитники Отечества" поможет бойцу СВО, оставшемуся во время боёв без руки

Сергей Политаев. Обложка © t.me / Защитники Отечества, ДНР

Сергей Политаев. Обложка © t.me / Защитники Отечества, ДНР

Фонд "Защитники Отечества" помогает участнику СВО Сергею Политаеву, получившему тяжёлые ранения и лишившемуся руки в ходе боевых действий, но оказавшемуся при этом без какой-либо помощи. Об этом рассказали в филиале объединения в ДНР.

Боец СВО Сергей Политаев обратился в фонд "Защитники Отечества". Фото © t.me / Защитники Отечества, ДНР

Боец СВО Сергей Политаев обратился в фонд "Защитники Отечества". Фото © t.me / Защитники Отечества, ДНР

Обращение поступило в фонд через соцсети, после чего социальный координатор позвонил бойцу и его дело было взято в работу. Сейчас мужчина находится в Макеевке, родом он из Хабаровского края. Политаев отправился защищать ДНР ещё до вхождения войск республики в состав ВС РФ.

"В ходе визита выяснилось, что Сергей Политаев действительно пошёл служить добровольцем в 1-й Славянской бригаде, получил ранение и в настоящее время нуждается в лечении и реабилитации, а также содействии в восстановлении документов", рассказали в фонде.

В ближайшее время будет определено направление, по которому боец отправится на лечение в первую очередь. Сотрудники "Защитников Отечества" продолжают отслеживать ситуацию и прилагать усилия, чтобы помощь мужчине была оказана в полном объёме.

Цивилёва посетила филиал фонда "Защитники Отечества" в Кабардино-Балкарии
Цивилёва посетила филиал фонда "Защитники Отечества" в Кабардино-Балкарии

Ранее председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва обсудила с атаманом Всероссийского казачьего общества и депутатом Госдумы Николаем Долудой меры поддержки бойцов казачьих отрядов и их семей.

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Татьяна Миссуми
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