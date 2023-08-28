Минобороны в День военного медика показало работу хирургов в зоне спецоперации

Министерство обороны показало в День военного медика работу челюстно-лицевых хирургов Западного военного округа в зоне спецоперации на Украине. В полевых условиях им также приходится делать сложные операции. Видео опубликовала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Челюстно-лицевые хирурги делают бойцам операции в полевых условиях в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

В ходе боевых действий рядом с российским военным разорвался снаряд, из-за чего тот получил осколочное ранение. Удар пришёлся по носу. "Осколок прилетел с одной стороны, с другой — вылетел". Солдата эвакуировали к врачам, которые не только сохранили жизнь мужчине, но и сделали косметическую операцию. В Минобороны подчеркнули, что работу проводят уникальные специалисты.

"Несмотря на ужасающие последствия ранения, после курса лечения у бойца остался лишь небольшой шрам. Подобные операции челюстно-лицевые хирурги способны проводить даже в полевых условиях", — говорится в сообщении.

Ранение военный получил десять дней назад. На данный момент пациента не беспокоят боли, отёка нет. Завтра хирурги уже снимут швы и собираются выписать солдата для отправки в ряды товарищей на фронте.