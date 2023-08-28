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Опубликовано 28 августа 2023, 09:26
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Минобороны в День военного медика показало работу хирургов в зоне спецоперации

МО: Челюстно-лицевые хирурги делают бойцам ВС РФ операции в полевых условиях

Министерство обороны показало в День военного медика работу челюстно-лицевых хирургов Западного военного округа в зоне спецоперации на Украине. В полевых условиях им также приходится делать сложные операции. Видео опубликовала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Челюстно-лицевые хирурги делают бойцам операции в полевых условиях в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

В ходе боевых действий рядом с российским военным разорвался снаряд, из-за чего тот получил осколочное ранение. Удар пришёлся по носу. "Осколок прилетел с одной стороны, с другой — вылетел". Солдата эвакуировали к врачам, которые не только сохранили жизнь мужчине, но и сделали косметическую операцию. В Минобороны подчеркнули, что работу проводят уникальные специалисты.

"Несмотря на ужасающие последствия ранения, после курса лечения у бойца остался лишь небольшой шрам. Подобные операции челюстно-лицевые хирурги способны проводить даже в полевых условиях", — говорится в сообщении.

Ранение военный получил десять дней назад. На данный момент пациента не беспокоят боли, отёка нет. Завтра хирурги уже снимут швы и собираются выписать солдата для отправки в ряды товарищей на фронте.

Снаряд взорвался сразу после извлечения из ноги бойца СВО
Снаряд взорвался сразу после извлечения из ноги бойца СВО

Ранее Лайф писал, что хирурги госпиталя имени Вишневского спасли бойца СВО, который попал под обстрел и получил минно-взрывные травмы. При операции на бедре мужчины нашли осколок в его сердце.

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Telegram / Минобороны России

Евгения Колесникова
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