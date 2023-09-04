В Башкирии два сотрудника администрации главы республики решили отправиться добровольцами в зону специальной военной операции (СВО). По словам руководителя региона Радия Хабирова, его коллеги будут служить во втором башкирском батальоне имени Салавата Юлаева.

Глава республики отметил, что ребята приняли непростое решение, и поблагодарил их за мужество и желание встать на защиту Родины. Вместе с тем Хабиров пообещал помогать семьям отправившихся на фронт чиновников.

"А когда они вернутся, будем вместе работать на благо Башкортостана. Работайте, братья!" — написал руководитель республики в телеграм-канале.