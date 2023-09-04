Два чиновника из Башкирии решили уйти добровольцами в зону СВО
Глава Башкирии Хибиров: Два сотрудника администрации решили отправиться на СВО
Глава Башкирии Радий Хабиров вместе с коллегами, которые решили отправиться на СВО. Обложка © Telegram / Радий Хабиров
В Башкирии два сотрудника администрации главы республики решили отправиться добровольцами в зону специальной военной операции (СВО). По словам руководителя региона Радия Хабирова, его коллеги будут служить во втором башкирском батальоне имени Салавата Юлаева.
Глава республики отметил, что ребята приняли непростое решение, и поблагодарил их за мужество и желание встать на защиту Родины. Вместе с тем Хабиров пообещал помогать семьям отправившихся на фронт чиновников.
"А когда они вернутся, будем вместе работать на благо Башкортостана. Работайте, братья!" — написал руководитель республики в телеграм-канале.
Ранее Лайф рассказывал о батюшке – солисте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, служившем в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре. С началом мобилизации он принял решение уйти добровольцем на фронт и сейчас служит артиллеристом.