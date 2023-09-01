Многодетная мать из Сибири сбросила больше 70 кило и уехала добровольцем в зону СВО

Многодетная мать из Красноярского края исполнила мечту детства и уехала в зону проведения СВО. Как пишет kp.ru, Олеся Диденко из Заозёрного — небольшого райцентра — с малых лет мечтала о погонах, однако судьба привела её сначала к профессии бухгалтера, а потом — в библиотеку.

Уже там она познакомилась со своим мужем — ветераном чеченской войны Семёном. Позднее у пары родилось трое детей, и каждая беременность, признаётся Олеся, прибавляла к её весу по 20 килограммов.

Олеся Диденко и её муж Семён. Фото © Предоставлено kp.ru

Однако пару лет назад она решила изменить себя и благодаря усердным тренировкам и операции похудела со 147 до 72 килограммов. А с началом СВО девушка поняла, что это её шанс исполнить детскую мечту.

Олеся Диденко до похудения и после. Фото © Предоставлено kp.ru

"Мне нужно туда попасть. С этой мыслью засыпала и просыпалась... Стала говорить об этом своим. Семёну мысль не понравилась, он многое видел, был в Чечне. Но я стояла на своём. И постепенно он, видимо, свыкся. Детям сейчас 16, 12 и шесть лет. Я старшему сыну сказала: "Влад, хочу уйти служить!" — Мам, а тебе это надо? — Надо. Я чувствую так сердцем", — призналась красноярка.

Заявку на портале "Госуслуги" одобрили, но военкомат отказал, сославшись на отсутствие военного билета или медицинского образования. Тогда Олеся прошла со своей знакомой двухмесячные курсы и стала младшей медсестрой по уходу за больными. Далее — контракт... и уже с 1 августа она находится в воинской части. Пока — в Сибири, но скоро может отправиться в зону проведения СВО.

Олеся Диденко после подписания контракта. Фото © Предоставлено kp.ru