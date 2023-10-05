Шойгу проверил подготовку военных и добровольцев на полигонах ЮВО

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа. Видео © Telegram / Минобороны России

"Начальник управления боевой подготовки Южного военного округа доложил Сергею Шойгу, что подготовка контрактников и добровольцев ведётся по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке, а также по программам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, механиков-водителей и других военно-учётных специальностей", — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, занятия проходят под руководством офицеров с боевым опытом, который они получили во время участия в СВО. Командир учебного центра по подготовке операторов БПЛА добровольческого отряда БАРС доложил Шойгу о том, что выпускники центра получили большой боевой опыт, и представил комплекты оборудования, на котором военнослужащие проходят обучение. Кроме того, министру показали применение боевого дрона с целью поражения военной техники и объектов противника.

"В ходе огневой подготовки обучаемые выполнили стрельбы из различных видов стрелкового вооружения, а также из ручного противотанкового гранатомёта, автоматического станкового гранатомёта АГС-17, реактивного пехотного огнемёта "Шмель", — указали в Минобороны.

Сергей Шойгу во время осмотра выразил благодарность военнослужащим-женщинам Медицинской службы ВС РФ за их подготовку контрактников и добровольцев. Они обучали их навыкам оказания медицинской помощи в боевых условиях. Глава Минобороны наградил их наручными часами.