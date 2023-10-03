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3 октября, 09:21

Шойгу озвучил свежие данные по набранным в ВС России контрактникам и добровольцам

Шойгу: В ВС России набрано более 335 тысяч контрактников и добровольцев

В Вооружённые силы России с начала текущего года отправились служить свыше 335 тысяч контрактников и добровольцев. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

"С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек. Только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан", — отметил министр.

По словам Шойгу, значительный вклад в общее дело вносят все регионы страны, крупные предприятия, госкорпорации и российское казачество. Кроме того, некоторые субъекты сформировали и продолжают комплектовать именные воинские подразделения, добавил он.

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Ранее о том, что армия набрала уже более 300 тысяч контрактников, рассказывал президент РФ Владимир Путин. 12 сентября в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума ему задали вопрос, нужна ли в России новая волна мобилизации. И глава государства на это ответил, что за последние шесть-семь месяцев военные контракты добровольно подписало огромное количество россиян. Таким образом, он подчеркнул, что необходимости в мобилизации нет.

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ТАСС / Эрик Романенко

Наталья Исакова
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