Шойгу озвучил свежие данные по набранным в ВС России контрактникам и добровольцам

В Вооружённые силы России с начала текущего года отправились служить свыше 335 тысяч контрактников и добровольцев. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

"С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек. Только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан", — отметил министр.

По словам Шойгу, значительный вклад в общее дело вносят все регионы страны, крупные предприятия, госкорпорации и российское казачество. Кроме того, некоторые субъекты сформировали и продолжают комплектовать именные воинские подразделения, добавил он.