На Западе восхитились "искусными операциями" российских войск РЭБ на Украине

Увеличение средств на развитие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в России может говорить о том, что Москва не планирует прекращать специальную военную операцию на Украине. Такое мнение высказал военный обозреватель Ставрос Атламазоглу в материале для Business Insider с заголовком "Российские электронные воины переходят к "гораздо более тонким" операциям на линии фронта на Украине".

"Инвестиции России в средства радиоэлектронной борьбы — ещё одно подтверждение того, что Москва не собирается прекращать борьбу", — сообщается в статье.

Также в публикации указано, что обе стороны конфликта больше всего обращают внимание на танки и беспилотные летательные аппараты, а также проводят "более искусные" операции на линии фронта.

По словам обозревателя, Россия регулярно адаптирует тактику и совершенствует систему РЭБ, которая стала основной сферой инвестиций. Он подчеркнул, что "электронная война" во многом может повлиять на ход боевых действий.