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Регион
Опубликовано 10 октября 2023, 03:34
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На Западе восхитились "искусными операциями" российских войск РЭБ на Украине

BI: Войска радиоэлектронной борьбы ВС РФ проводят искусные операции в зоне СВО

Увеличение средств на развитие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в России может говорить о том, что Москва не планирует прекращать специальную военную операцию на Украине. Такое мнение высказал военный обозреватель Ставрос Атламазоглу в материале для Business Insider с заголовком "Российские электронные воины переходят к "гораздо более тонким" операциям на линии фронта на Украине".

"Инвестиции России в средства радиоэлектронной борьбы — ещё одно подтверждение того, что Москва не собирается прекращать борьбу", — сообщается в статье.

Также в публикации указано, что обе стороны конфликта больше всего обращают внимание на танки и беспилотные летательные аппараты, а также проводят "более искусные" операции на линии фронта.

По словам обозревателя, Россия регулярно адаптирует тактику и совершенствует систему РЭБ, которая стала основной сферой инвестиций. Он подчеркнул, что "электронная война" во многом может повлиять на ход боевых действий.

В Орловской области в районе Сомова средства РЭБ подавили украинский беспилотник
В Орловской области в районе Сомова средства РЭБ подавили украинский беспилотник

Ранее Лайф писал, что российские силы РЭБ пресекли попытку Киева устроить теракт в Воронежской области. Глава региона Андрей Гусев уточнил у себя в телеграм-канале, что в небе над областью средствами радиоэлектронной борьбы удалось выявить и подавить украинский беспилотник.

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Pixabay

Алексей Соловьёв
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