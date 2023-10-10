На Западе восхитились "искусными операциями" российских войск РЭБ на Украине
BI: Войска радиоэлектронной борьбы ВС РФ проводят искусные операции в зоне СВО
Увеличение средств на развитие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в России может говорить о том, что Москва не планирует прекращать специальную военную операцию на Украине. Такое мнение высказал военный обозреватель Ставрос Атламазоглу в материале для Business Insider с заголовком "Российские электронные воины переходят к "гораздо более тонким" операциям на линии фронта на Украине".
"Инвестиции России в средства радиоэлектронной борьбы — ещё одно подтверждение того, что Москва не собирается прекращать борьбу", — сообщается в статье.
Также в публикации указано, что обе стороны конфликта больше всего обращают внимание на танки и беспилотные летательные аппараты, а также проводят "более искусные" операции на линии фронта.
По словам обозревателя, Россия регулярно адаптирует тактику и совершенствует систему РЭБ, которая стала основной сферой инвестиций. Он подчеркнул, что "электронная война" во многом может повлиять на ход боевых действий.
Ранее Лайф писал, что российские силы РЭБ пресекли попытку Киева устроить теракт в Воронежской области. Глава региона Андрей Гусев уточнил у себя в телеграм-канале, что в небе над областью средствами радиоэлектронной борьбы удалось выявить и подавить украинский беспилотник.
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