За время контрнаступления — с 4 июня 2023 года — Вооружённые силы Украины потеряли уже более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Такие цифры привёл президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.