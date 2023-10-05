Путин: С начала контрнаступления ВСУ потеряли более 90 тысяч человек
За время контрнаступления — с 4 июня 2023 года — Вооружённые силы Украины потеряли уже более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Такие цифры привёл президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.
"С начала контрнаступления, с 4 июня, украинские подразделения потеряли свыше 90 тысяч человек — это санитарные и безвозвратные потери", — отметил Путин.
Напомним, украинские войска начали боевую операцию 4 июня и в итоге столкнулись с катастрофическими потерями. Ранее сам Владимир Зеленский признался, что не уверен в успехах контрнаступления ВСУ до конца года. А Military Watch Magazine узнало, что продолжительность жизни солдата ВСУ из-за огромных потерь порой составляет всего несколько часов.
LIFE / Павел Баранов