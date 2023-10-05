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5 октября, 15:15

Путин: С начала контрнаступления ВСУ потеряли более 90 тысяч человек

За время контрнаступления — с 4 июня 2023 года — Вооружённые силы Украины потеряли уже более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Такие цифры привёл президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

"С начала контрнаступления, с 4 июня, украинские подразделения потеряли свыше 90 тысяч человек — это санитарные и безвозвратные потери", — отметил Путин.

Экс-советник главы Пентагона заявил, что Украина уже проиграла в конфликте

Экс-советник главы Пентагона заявил, что Украина уже проиграла в конфликте

Напомним, украинские войска начали боевую операцию 4 июня и в итоге столкнулись с катастрофическими потерями. Ранее сам Владимир Зеленский признался, что не уверен в успехах контрнаступления ВСУ до конца года. А Military Watch Magazine узнало, что продолжительность жизни солдата ВСУ из-за огромных потерь порой составляет всего несколько часов.

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LIFE / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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