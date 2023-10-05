Экс-советник главы Пентагона заявил, что Украина уже проиграла в конфликте

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор озвучил суровую для Киева правду: Украина уже проиграла в конфликте из-за истощения западных военных запасов и снижения поддержки.

"У Вашингтона и его союзников заканчиваются боеприпасы, техника, а также иссякает внутренняя поддержка Украины", — считает он.