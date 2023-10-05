Экс-советник главы Пентагона заявил, что Украина уже проиграла в конфликте
Полковник Макгрегор: Киев проиграл в конфликте из-за истощения военных запасов
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор озвучил суровую для Киева правду: Украина уже проиграла в конфликте из-за истощения западных военных запасов и снижения поддержки.
"У Вашингтона и его союзников заканчиваются боеприпасы, техника, а также иссякает внутренняя поддержка Украины", — считает он.
Напомним, ранее сам Владимир Зеленский признался, что не уверен в успехах контрнаступления ВСУ до конца года. Украинские войска начали боевую операцию 4 июня и в итоге столкнулись с катастрофическими потерями: только за три месяца они лишились 71,5 тысячи бойцов. А в сентябре противник потерял ещё 17 тысяч бойцов. Military Watch Magazine ранее сообщал, что продолжительность жизни солдата ВСУ из-за огромных потерь порой составляет всего несколько часов.
Getty Images / Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency