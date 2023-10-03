В США отмерили ВСУ срок до конца года

Если украинская армия до конца года не продвинется в рамках осеннего контрнаступления, поддержка Киева ослабнет — и мир будет заключён на условиях России. Об этом в статье для Hill написал журналист Марк Темницкий.

Он подчеркнул, что поддержку, которую Запад оказывает Украине сейчас, нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся, поэтому нет никакой гарантии, что она продолжится в будущем. Темницкий добавил, что, если ВСУ не добьются успеха на фронте до конца этого года, уже в следующем поддержка Киева ослабнет.