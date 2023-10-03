В США отмерили ВСУ срок до конца года
Hill: Мир подпишут на условиях России, если ВСУ не продвинутся до конца года
Если украинская армия до конца года не продвинется в рамках осеннего контрнаступления, поддержка Киева ослабнет — и мир будет заключён на условиях России. Об этом в статье для Hill написал журналист Марк Темницкий.
Он подчеркнул, что поддержку, которую Запад оказывает Украине сейчас, нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся, поэтому нет никакой гарантии, что она продолжится в будущем. Темницкий добавил, что, если ВСУ не добьются успеха на фронте до конца этого года, уже в следующем поддержка Киева ослабнет.
"Международное сообщество может оказать давление на украинцев, чтобы они провели переговоры и подписали выгодное для России соглашение", — заявил Темницкий.
Напомним, ранее сам Владимир Зеленский признался, что не уверен в успехах контрнаступления ВСУ до конца года. Украинские войска начали боевую операцию 4 июня и в итоге столкнулись с катастрофическими потерями: только за три месяца они лишились 71,5 тысячи бойцов. А в сентябре российские военные ликвидировали ещё 17 тысяч бойцов противника и почти три тысячи единиц вражеской техники.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo