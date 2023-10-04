Ожидаемая продолжительность жизни солдата ВСУ из-за огромных потерь порой составляет всего несколько часов. Об этом сообщает Military Watch Magazine. По данным издания, в плен ВС РФ сдаётся всё больше украинских бойцов.

"Украинские мобилизованные сдаются в плен во всё большем количестве на фоне сообщений украинских источников об огромных потерях на линии фронта", — сказано в публикации.

Уточняется также, что бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск под Артёмовском взяли в плен две группы мобилизованных солдат ВСУ. Западные СМИ всё чаще замечают, что украинские мобилизованные бойцы перед отправкой на фронт проходят очень ограниченную подготовку, отметил автор публикации. Офицеры ВСУ считают, что они должны учиться прямо на поле боя.