ФСБ захватила в плен и допросила диверсанта Украины, хотевшего проникнуть в Крым

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России помешали проникновению украинской ДРГ в Крым, захватили одного из диверсантов в плен и допросили. По словам пленного, группа пыталась снять провокационные видео и фото на фоне флага Украины на территории полуострова.

Видео допроса украинского диверсанта, которого ФСБ задержала при попытке проникнуть в Крым. Видео © ЦОС ФСБ РФ

"4 октября предотвращена попытка проникновения на территорию Республики Крым диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины с использованием быстроходных плавсредств", — уточнили в ФСБ.

В ходе допроса мужчина представился Александром Владимировичем Любасом, 19.09.1977 года рождения. По его словам, целью высадки было поставить прапор и сказать, что Главное управление разведки (ГУР) вошло в Крым. Диверсант добавил, что диверсионная группа из 16 человек вышла из города Вилково на Дунае в Одесской области на пяти гидроскутерах и катере.