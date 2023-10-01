Украинская ДРГ с винтовками и РПГ под покровом ночи пыталась прорваться в Курскую область
Украинская ДРГ попыталась прорваться в Курскую область, но была отброшена назад
Диверсионно-разведывательная группа ВСУ предприняла попытку прорваться на территорию Курской области. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
Место попытки прорыва украинской ДРГ. Изображение © t.me / SHOT
По данным канала, сегодня до рассвета (около 4:10 утра) российские пограничники обнаружили диверсантов поблизости от села Николаево-Дарьино Суджанского района. Состав диверсионной группы насчитывал четырёх человек, по предварительной информации, вооружённых винтовками М-4. Перед попыткой прорыва группы противник провёл артиллерийскую подготовку, сами диверсанты тоже вели огонь из РПГ-7. В схватке с пограничниками украинские лазутчики были оттеснены назад, так и не осуществив прорыва границы. В Белгородской, Брянской и Курской областях ввели усиление.
Также сегодня утром ВСУ открыли огонь по Шебекину Белгородской области, в результате чего пострадало три человека. Женщина получила осколочные ранения шеи, двоим мужчинам осколками ранило ноги.
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