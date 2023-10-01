Украинская ДРГ с винтовками и РПГ под покровом ночи пыталась прорваться в Курскую область

По данным канала, сегодня до рассвета (около 4:10 утра) российские пограничники обнаружили диверсантов поблизости от села Николаево-Дарьино Суджанского района. Состав диверсионной группы насчитывал четырёх человек, по предварительной информации, вооружённых винтовками М-4. Перед попыткой прорыва группы противник провёл артиллерийскую подготовку, сами диверсанты тоже вели огонь из РПГ-7. В схватке с пограничниками украинские лазутчики были оттеснены назад, так и не осуществив прорыва границы. В Белгородской, Брянской и Курской областях ввели усиление.