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Опубликовано 1 октября 2023, 09:29
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Украинская ДРГ с винтовками и РПГ под покровом ночи пыталась прорваться в Курскую область

Украинская ДРГ попыталась прорваться в Курскую область, но была отброшена назад

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ предприняла попытку прорваться на территорию Курской области. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Место попытки прорыва украинской ДРГ. Изображение © t.me / SHOT

Место попытки прорыва украинской ДРГ. Изображение © t.me / SHOT

По данным канала, сегодня до рассвета (около 4:10 утра) российские пограничники обнаружили диверсантов поблизости от села Николаево-Дарьино Суджанского района. Состав диверсионной группы насчитывал четырёх человек, по предварительной информации, вооружённых винтовками М-4. Перед попыткой прорыва группы противник провёл артиллерийскую подготовку, сами диверсанты тоже вели огонь из РПГ-7. В схватке с пограничниками украинские лазутчики были оттеснены назад, так и не осуществив прорыва границы. В Белгородской, Брянской и Курской областях ввели усиление.

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Также сегодня утром ВСУ открыли огонь по Шебекину Белгородской области, в результате чего пострадало три человека. Женщина получила осколочные ранения шеи, двоим мужчинам осколками ранило ноги.

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Getty Images / Anadolu Agency

Юрий Лысенко
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