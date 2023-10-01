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1 октября, 09:29

Украинская ДРГ с винтовками и РПГ под покровом ночи пыталась прорваться в Курскую область

Украинская ДРГ попыталась прорваться в Курскую область, но была отброшена назад

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ предприняла попытку прорваться на территорию Курской области. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Место попытки прорыва украинской ДРГ. Изображение © t.me / SHOT

Место попытки прорыва украинской ДРГ. Изображение © t.me / SHOT

По данным канала, сегодня до рассвета (около 4:10 утра) российские пограничники обнаружили диверсантов поблизости от села Николаево-Дарьино в Суджанском районе. Состав диверсионной группы насчитывал четыре человека, по предварительной информации вооружёнными винтовками М-4. Перед попыткой прорыва группы противник провёл артиллерийскую подготовку, сами диверсанты тоже вели огонь из РПГ-7. В схватке с пограничниками украинские лазутчики были оттеснены назад, так и не осуществив прорыва границы. В Белгородской, Брянской и Курской областях ввели усиление.

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Также сегодня утром ВСУ открыли огонь по Шебекину Белгородской области, в результате чего пострадали три человека. Женщина получила осколочные ранения шеи, двоим мужчинам осколками ранило ноги.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency

Юрий Лысенко
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