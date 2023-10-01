ВСУ добивают сдающихся в российский плен солдат, рассказал офицер

ВСУ ещё у линии фронта стараются уничтожать своих военнослужащих, сдающихся Российской армии. Об этом рассказал офицер-инструктор группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным Аид.

"Пленных своих, которых берут [ВС РФ], они максимально добивают, чтобы никто ничего из них не рассказал", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам офицера, украинская армия в последнее время повсеместно применяет тактику действий британского спецназа SAS.