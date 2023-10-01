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Регион
Опубликовано 1 октября 2023, 06:52
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ВСУ добивают сдающихся в российский плен солдат, рассказал офицер

Офицер ВС России Аид: ВСУ пытаются добивать своих солдат, попадающих в плен

ВСУ ещё у линии фронта стараются уничтожать своих военнослужащих, сдающихся Российской армии. Об этом рассказал офицер-инструктор группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным Аид.

"Пленных своих, которых берут [ВС РФ], они максимально добивают, чтобы никто ничего из них не рассказал", сказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам офицера, украинская армия в последнее время повсеместно применяет тактику действий британского спецназа SAS.

Украинские пленные в ДНР встретились с родственниками
Украинские пленные в ДНР встретились с родственниками

Ранее украинский пленный рассказал о реальном положении дел в ВСУ. По его словам, командование убеждает своих подопечных, что всё будет хорошо, однако в реальности "происходит всё совсем наоборот". Более того, многие просто налегают на водку и уходят в самоволку.

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ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Константинов
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