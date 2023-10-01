ВСУ добивают сдающихся в российский плен солдат, рассказал офицер
Офицер ВС России Аид: ВСУ пытаются добивать своих солдат, попадающих в плен
ВСУ ещё у линии фронта стараются уничтожать своих военнослужащих, сдающихся Российской армии. Об этом рассказал офицер-инструктор группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным Аид.
"Пленных своих, которых берут [ВС РФ], они максимально добивают, чтобы никто ничего из них не рассказал", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
По словам офицера, украинская армия в последнее время повсеместно применяет тактику действий британского спецназа SAS.
Ранее украинский пленный рассказал о реальном положении дел в ВСУ. По его словам, командование убеждает своих подопечных, что всё будет хорошо, однако в реальности "происходит всё совсем наоборот". Более того, многие просто налегают на водку и уходят в самоволку.
ТАСС / Станислав Красильников