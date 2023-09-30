Военнослужащий Вооружённых сил Украины, попавший в плен к российским военным на Запорожском направлении, рассказал о лжи своих командиров и десятках дезертиров. По его словам, моральное состояние бойцов "ниже среднего" из-за ситуации на фронте.

Пленный отметил, что перед боем у многих возникает подозрение, что подразделение попросту погибнет. Однако командование начинает убеждать военных в обратном, у них это даже получается. Многие им доверяют, а на деле "происходит всё совсем наоборот". Некоторые решают дезертировать, поскольку были в бою и знают о реальной ситуации.

"Ничего не рассказывали. Пили водку несколько дней, потом разворачивались, собирали вещи и уходили в самоволку. Достаточно таких было. Больше десяти точно. Может, около 50. Много людей ушло", — сказал пленный в беседе с РИА "Новости".

Военнопленный рассказал, что многие бойцы ВСУ считают, что их отправляют на смерть в настоящую мясорубку. Он предположил, что многие дезертиры понимают, что начальство врёт, а все их разговоры — неправда.