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Регион
Опубликовано 30 сентября 2023, 08:35
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Пленный украинский боец раскрыл, как обстоят дела в ВСУ

РИА "Новости": Пленный боец ВСУ рассказал о лжи командиров и десятках дезертиров

Военнослужащий Вооружённых сил Украины, попавший в плен к российским военным на Запорожском направлении, рассказал о лжи своих командиров и десятках дезертиров. По его словам, моральное состояние бойцов "ниже среднего" из-за ситуации на фронте.

Пленный отметил, что перед боем у многих возникает подозрение, что подразделение попросту погибнет. Однако командование начинает убеждать военных в обратном, у них это даже получается. Многие им доверяют, а на деле "происходит всё совсем наоборот". Некоторые решают дезертировать, поскольку были в бою и знают о реальной ситуации.

"Ничего не рассказывали. Пили водку несколько дней, потом разворачивались, собирали вещи и уходили в самоволку. Достаточно таких было. Больше десяти точно. Может, около 50. Много людей ушло", — сказал пленный в беседе с РИА "Новости".

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Военнопленный рассказал, что многие бойцы ВСУ считают, что их отправляют на смерть в настоящую мясорубку. Он предположил, что многие дезертиры понимают, что начальство врёт, а все их разговоры — неправда.

Ранее Лайф рассказывал, что бойцы ВСУ продолжают поднимать белые флаги и сдаваться в плен ВС РФ после выхода на открытый радиоканал "Волга". Одни из таких военных принесли с собой три иностранных пулемёта и четыре ящика патронов.

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Getty Images / Libkos

Илья Суриков
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