Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ принесли с собой три иностранных пулемёта
Сдавшиеся в плен ВС РФ украинские военнослужащие, кроме ящиков с боеприпасами, принесли с собой три пулемёта, которые были произведены в США, Бельгии и Германии. Данное оружие поместят в музеях.
"В кейсах, которые передали сдавшиеся в плен, было три пулемёта — американский М249, бельгийский FN MAG и немецкий MG3. Всё оружие будет передано в музеи", — указал источник РИА "Новости".
Ранее Лайф писал о том, что на направлении Сватово – Кременная группа из трёх бойцов ВСУ покинула свои позиции и сдалась в плен российским войскам. Они вышли к позициям ВС РФ ночью, подняв белую тряпку. Изначально сообщалось о том, что у украинских военных с собой было четыре ящика боеприпасов.
t.me / V_Zelenskiy_official