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Опубликовано 28 сентября 2023, 05:38
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Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ принесли с собой три иностранных пулемёта

Сдавшиеся в плен ВС РФ украинские военнослужащие, кроме ящиков с боеприпасами, принесли с собой три пулемёта, которые были произведены в США, Бельгии и Германии. Данное оружие поместят в музеях.

"В кейсах, которые передали сдавшиеся в плен, было три пулемёта — американский М249, бельгийский FN MAG и немецкий MG3. Всё оружие будет передано в музеи", — указал источник РИА "Новости".

Очередная группа ВСУ сдалась в плен ВС РФ у Работина после провального наступления
Очередная группа ВСУ сдалась в плен ВС РФ у Работина после провального наступления

Ранее Лайф писал о том, что на направлении Сватово – Кременная группа из трёх бойцов ВСУ покинула свои позиции и сдалась в плен российским войскам. Они вышли к позициям ВС РФ ночью, подняв белую тряпку. Изначально сообщалось о том, что у украинских военных с собой было четыре ящика боеприпасов.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Илья Суриков
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