Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ принесли с собой три иностранных пулемёта

Сдавшиеся в плен ВС РФ украинские военнослужащие, кроме ящиков с боеприпасами, принесли с собой три пулемёта, которые были произведены в США, Бельгии и Германии. Данное оружие поместят в музеях.

"В кейсах, которые передали сдавшиеся в плен, было три пулемёта — американский М249, бельгийский FN MAG и немецкий MG3. Всё оружие будет передано в музеи", — указал источник РИА "Новости".