При попытке высадки на западе Крыма уничтожено 13 украинских диверсантов

При попытке высадки ДРГ на западе Крыма уничтожено 13 украинских диверсантов. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источники.

Как узнал канал, примерно в четыре часа ночи в акватории Крыма были замечены четыре объекта: один катер и три гидроцикла. На них передвигались украинские диверсанты, которые хотели проникнуть на территорию острова вблизи села Оленевка, двигаясь в сторону мыса Тарханкут.

После обнаружения ДРГ завязался бой, в ходе которого было уничтожено около 13 диверсантов, в том числе с помощью самолётов. Известно, что преступники были также вооружены винтовками M4 и осколочными гранатами. Со стороны сотрудников погранслужбы раненых и погибших нет.