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4 октября, 04:48

При попытке высадки на западе Крыма уничтожено 13 украинских диверсантов

SHOT: При попытке высадки ДРГ в Крыму уничтожено 13 украинских диверсантов

При попытке высадки ДРГ на западе Крыма уничтожено 13 украинских диверсантов. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источники.

Как узнал канал, примерно в четыре часа ночи в акватории Крыма были замечены четыре объекта: один катер и три гидроцикла. На них передвигались украинские диверсанты, которые хотели проникнуть на территорию острова вблизи села Оленевка, двигаясь в сторону мыса Тарханкут.

После обнаружения ДРГ завязался бой, в ходе которого было уничтожено около 13 диверсантов, в том числе с помощью самолётов. Известно, что преступники были также вооружены винтовками M4 и осколочными гранатами. Со стороны сотрудников погранслужбы раненых и погибших нет.

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Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что российские военные пресекли попытку высадки украинского десанта на территории Крыма. Группа ВСУ следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трёх гидроциклах.

Обложка ©

Getty Images / Cavan Images

Оксана Попова
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