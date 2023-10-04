Российские самолёты пресекли попытку проникновения десантных групп ВСУ в Крым

Российские военные пресекли попытку высадки украинского десанта на территории Крыма. По данным Минобороны РФ, группа ВСУ следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трёх гидроциклах.

"Действиями самолётов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трёх гидроциклах", — уточнили в Минобороны.