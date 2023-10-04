Российские самолёты пресекли попытку проникновения десантных групп ВСУ в Крым
Минобороны: Самолёты ВКС РФ пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму
Российские военные пресекли попытку высадки украинского десанта на территории Крыма. По данным Минобороны РФ, группа ВСУ следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трёх гидроциклах.
"Действиями самолётов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трёх гидроциклах", — уточнили в Минобороны.
Ранее средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету "Нептун" у побережья Крыма. Это произошло над северо-западной частью акватории Чёрного моря.
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