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4 октября, 04:25
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Российские самолёты пресекли попытку проникновения десантных групп ВСУ в Крым

Минобороны: Самолёты ВКС РФ пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму

Российские военные пресекли попытку высадки украинского десанта на территории Крыма. По данным Минобороны РФ, группа ВСУ следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трёх гидроциклах.

"Действиями самолётов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трёх гидроциклах", — уточнили в Минобороны.

Над Чёрным морем снова замечен американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk

Над Чёрным морем снова замечен американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk

Ранее средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету "Нептун" у побережья Крыма. Это произошло над северо-западной частью акватории Чёрного моря.

Обложка ©

Getty Images / Arctic-Images

Оксана Попова
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