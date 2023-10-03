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3 октября, 19:05

Над Чёрным морем снова замечен американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk

SHOT: Над Чёрным морем замечен разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk

<p>Разведывательный БПЛА США RQ-4 Global Hawk. Обложка © Getty Images / danku</p>

Разведывательный БПЛА США RQ-4 Global Hawk. Обложка © Getty Images / danku

В акватории нейтрального воздушного пространства Чёрного моря засекли американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.

Маршрут разведывательного дрона RQ-4 Global Hawk в акватории Чёрного моря вечером 3 октября. Видео © t.me / SHOT

Помимо разведывательного дрона был замечен и Boeing P-8 Poseidon, который занял свой пост в самой восточной точке Румынии. Самолёт и беспилотник одновременно стартовали несколько часов назад с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. Предварительно, именно они наводили ВСУ во время атаки на Севастополь.

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Ранее сообщалось о сбитом беспилотнике в Севастополе. Его части упали на крышу жилого дома. Также сегодня средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету "Нептун" у побережья Крыма. Это произошло над северо-западной частью акватории Чёрного моря.

Оксана Попова
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