Над Чёрным морем снова замечен американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk

Помимо разведывательного дрона был замечен и Boeing P-8 Poseidon, который занял свой пост в самой восточной точке Румынии. Самолёт и беспилотник одновременно стартовали несколько часов назад с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. Предварительно, именно они наводили ВСУ во время атаки на Севастополь.