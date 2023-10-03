Над Чёрным морем снова замечен американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk
SHOT: Над Чёрным морем замечен разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk
Разведывательный БПЛА США RQ-4 Global Hawk. Обложка © Getty Images / danku
В акватории нейтрального воздушного пространства Чёрного моря засекли американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.
Маршрут разведывательного дрона RQ-4 Global Hawk в акватории Чёрного моря вечером 3 октября. Видео © t.me / SHOT
Помимо разведывательного дрона был замечен и Boeing P-8 Poseidon, который занял свой пост в самой восточной точке Румынии. Самолёт и беспилотник одновременно стартовали несколько часов назад с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. Предварительно, именно они наводили ВСУ во время атаки на Севастополь.
Ранее сообщалось о сбитом беспилотнике в Севастополе. Его части упали на крышу жилого дома. Также сегодня средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету "Нептун" у побережья Крыма. Это произошло над северо-западной частью акватории Чёрного моря.