Украинские военные застрелили сослуживца ради сдачи в плен ВС РФ

Двое украинских военных на территории ЛНР застрелили сослуживца, чтобы попасть в плен ВС РФ. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В беседе с РИА "Новости" он добавил, что российские войска из артиллерии обстреляли опорный пункт ВСУ в районе села Новосёловское.