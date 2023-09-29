Украинские военные застрелили сослуживца ради сдачи в плен ВС РФ
Марочко: Двое бойцов ВСУ застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен ВС РФ
Двое украинских военных на территории ЛНР застрелили сослуживца, чтобы попасть в плен ВС РФ. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В беседе с РИА "Новости" он добавил, что российские войска из артиллерии обстреляли опорный пункт ВСУ в районе села Новосёловское.
"При захвате украинских позиций были обнаружены трое выживших, и им предложили сдаться. Один из них попытался воспрепятствовать сдаче, но был застрелен сослуживцами", — подчеркнул Марочко.
А ранее сдавшиеся в плен ВС РФ украинские военные принесли с собой три пулемёта, которые были произведены в США, Бельгии и Германии. Американский М249, бельгийский FN MAG и немецкий MG3 были переданы в кейсах в распоряжение музея.
Getty Images / Anadolu Agency / Narciso Contreras