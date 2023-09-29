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Опубликовано 29 сентября 2023, 08:58
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Украинские военные застрелили сослуживца ради сдачи в плен ВС РФ

Марочко: Двое бойцов ВСУ застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен ВС РФ

Двое украинских военных на территории ЛНР застрелили сослуживца, чтобы попасть в плен ВС РФ. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В беседе с РИА "Новости" он добавил, что российские войска из артиллерии обстреляли опорный пункт ВСУ в районе села Новосёловское.

"При захвате украинских позиций были обнаружены трое выживших, и им предложили сдаться. Один из них попытался воспрепятствовать сдаче, но был застрелен сослуживцами", — подчеркнул Марочко.

Очередная группа ВСУ сдалась в плен ВС РФ у Работина после провального наступления
Очередная группа ВСУ сдалась в плен ВС РФ у Работина после провального наступления

А ранее сдавшиеся в плен ВС РФ украинские военные принесли с собой три пулемёта, которые были произведены в США, Бельгии и Германии. Американский М249, бельгийский FN MAG и немецкий MG3 были переданы в кейсах в распоряжение музея.

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Getty Images / Anadolu Agency / Narciso Contreras

Дарья Нарыкова
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