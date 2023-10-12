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12 октября, 07:35

Войска РФ не дали ВСУ высадиться на остров Большой Потёмкин в Херсонской области

Российские войска пресекли попытку украинских военнослужащих занять остров Большой Потёмкин в Херсонской области, в результате чего противник потерял 11 солдат и две лодки. Об этом ТАСС рассказал представитель оперативных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на остров Большой Потёмкин, в результате огневого поражения уничтожено две лодки и 11 боевиков ВСУ", уточнил он.

Российские силы вклинились в оборону ВСУ на Донецком направлении

Российские силы вклинились в оборону ВСУ на Донецком направлении

Ранее в сентябре украинская армия уже пыталась прорваться на остров Большой Потёмкин. Однако российские войска нанесли удар по десантной группе, в результате чего погибло 12 солдат ВСУ.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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