Войска РФ не дали ВСУ высадиться на остров Большой Потёмкин в Херсонской области

Российские войска пресекли попытку украинских военнослужащих занять остров Большой Потёмкин в Херсонской области, в результате чего противник потерял 11 солдат и две лодки. Об этом ТАСС рассказал представитель оперативных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на остров Большой Потёмкин, в результате огневого поражения уничтожено две лодки и 11 боевиков ВСУ", — уточнил он.