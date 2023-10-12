Войска РФ не дали ВСУ высадиться на остров Большой Потёмкин в Херсонской области
Российские войска пресекли попытку украинских военнослужащих занять остров Большой Потёмкин в Херсонской области, в результате чего противник потерял 11 солдат и две лодки. Об этом ТАСС рассказал представитель оперативных служб региона.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на остров Большой Потёмкин, в результате огневого поражения уничтожено две лодки и 11 боевиков ВСУ", — уточнил он.
Ранее в сентябре украинская армия уже пыталась прорваться на остров Большой Потёмкин. Однако российские войска нанесли удар по десантной группе, в результате чего погибло 12 солдат ВСУ.
ТАСС / Алексей Коновалов