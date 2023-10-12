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Регион
Опубликовано 12 октября 2023, 02:46
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Российские силы вклинились в оборону ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС РФ вклинились в оборону ВСУ под Донецком на глубину до 600 метров

Бойцы Южной группировки войск благодаря слаженным действиям смогли вклиниться в оборону украинских войск на глубину от 300 до 600 метров и отразили атаку ВСУ у Клещеевки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"В результате атакующих действий нашим войскам на Донецком направлении удалось вклиниться в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров на участках фронта в районе населённых пунктов Марьинка, Водяная, Спорная, Тоненькая", — сообщил он РИА "Новости".

В итоге действий российских военных ВСУ лишились более 15 солдат и части боевой техники. В её числе — 11 бронетранспортёров MaxxPro, две бронемашины, буксируемые гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30, а также 120-миллиметровый миномёт.

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ВС РФ уничтожили более 185 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Ранее стало известно, что российские войска улучшили положение в районе Авдеевки. Всего за сутки на Донецком направлении противник потерял до 330 человек убитыми и ранеными, 1 танк, 11 бронетранспортёров, 4 боевые бронированные машины.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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