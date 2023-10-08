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8 октября, 10:41

ВС РФ уничтожили более 185 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

За минувшие сутки ВС России уничтожили более 185 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника на данном направлении составили свыше 185 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", рассказали там.

Противник потерял две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-20, добавили в оборонном ведомстве.

Указывается, что бойцы группировки войск "Восток" отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады территориальной обороны в районе Приютного Запорожской области. А ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем была поражена живая сила и техника 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики.

Опубликовано видео работы танка Т-90М "Прорыв" по позициям ВСУ

Опубликовано видео работы танка Т-90М "Прорыв" по позициям ВСУ

Ранее в Минобороны показывали, как российские военнослужащие точным ударом уничтожили танк ВСУ на Запорожском направлении. На видео — момент попадания в выдвигающуюся из лесополосы машину.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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