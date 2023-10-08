ВС РФ уничтожили более 185 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

За минувшие сутки ВС России уничтожили более 185 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника на данном направлении составили свыше 185 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — рассказали там.

Противник потерял две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-20, добавили в оборонном ведомстве.

Указывается, что бойцы группировки войск "Восток" отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады территориальной обороны в районе Приютного Запорожской области. А ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем была поражена живая сила и техника 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики.