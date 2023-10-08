Опубликовано видео работы танка Т-90М "Прорыв" по позициям ВСУ

Минобороны России опубликовало видео боевой работы экипажей танков Т-90М "Прорыв" группировки войск "Запад" на Купянском направлении. Они оказывают огневую поддержку штурмовым отрядам.

Боевая работа экипажей танков Т-90М в зоне СВО. Видео © Минобороны России

Используя рельеф местности, экипажи танков выдвигаются на рубеж, уничтожают живую силу ВСУ и подавляют их огневые точки. Это позволяет российским штурмовикам продвигаться вглубь обороны противника. Танкисты успешно атакуют наблюдательные пункты, склады боеприпасов, а также личный состав ВСУ, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости, благодаря разведке с использованием беспилотников.

Командир танковой роты с позывным Охотник рассказал, как в ходе выполнения задач прикрывал огнём свой Т-90М, ведущий стрельбу с закрытых огневых позиций. Когда ВСУ заметили боевую машину, Охотник решил вызвать огонь на себя и отвлечь противника. В это время экипаж другого танка смог выйти из-под ответного огня.

За безупречное выполнение боевых задач, самоотверженность в бою и спасение боевых товарищей весь экипаж Охотника был удостоен медалей "За отвагу".