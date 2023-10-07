"Мантия-невидимка" российских танков поставила в тупик американские Javelin
СМИ: "Накидка" российских танков Т-90М способна отражать ракеты Javelin
Маскировочное покрытие "Накидка", как чехол надевающееся на российские танки Т-90М "Прорыв-3", делает их практически невидимыми и способно отклонять американские ракеты Javelin. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник.
"Так как "Накидка" обеспечивает существенное снижение теплового излучения от танка и сглаживает так называемые термоконтрастные зоны, то на ракете ПТРК Javelin, которая использует инфракрасную ГСН, происходит срыв захвата цели", — цитирует агентство слова собеседника.
Источник объяснил, что "Накидка" снижает заметность боевых машин как в инфракрасном, так и в радиолокационном диапазоне. Эффективность покрытия усиливается в сочетании с постановкой дымовых и аэрозольных завес.
А ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, что российские Т-90 и Т-14 превосходят американские Abrams. Иракцы выводили их из строя с помощью китайских ручных гранатомётов, при этом танки легко вспыхивали и долго горели. Abrams будут гореть даже "подольше, чем Leopard, потому что в них больше солярки", иронично заметил эксперт.
ТАСС / Александр Река