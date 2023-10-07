"Мантия-невидимка" российских танков поставила в тупик американские Javelin

Маскировочное покрытие "Накидка", как чехол надевающееся на российские танки Т-90М "Прорыв-3", делает их практически невидимыми и способно отклонять американские ракеты Javelin. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник.

"Так как "Накидка" обеспечивает существенное снижение теплового излучения от танка и сглаживает так называемые термоконтрастные зоны, то на ракете ПТРК Javelin, которая использует инфракрасную ГСН, происходит срыв захвата цели", — цитирует агентство слова собеседника.

Источник объяснил, что "Накидка" снижает заметность боевых машин как в инфракрасном, так и в радиолокационном диапазоне. Эффективность покрытия усиливается в сочетании с постановкой дымовых и аэрозольных завес.