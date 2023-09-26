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26 сентября, 13:22

Полковник назвал российский танк, который заставит Abrams гореть лучше Leopard

Эксперт Матвийчук объяснил, что российские Т-90 и Т-14 превосходят Abrams из США

Американские танки Abrams, которые должен получить Киев, никак не переломят ход спецоперации, потому что российские Т-90 и Т-14 гораздо результативнее их. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Abrams использовались американской армией во время иракской кампании, напомнил специалист. Иракцы выводили их из строя с помощью китайских ручных гранатомётов, при этом танки легко вспыхивали и долго горели, отметил он. Так произойдёт и на Украине. Abrams будут гореть и даже "подольше, чем Leopard, потому что в них больше солярки", иронично заметил эксперт.

По его словам, американские танки готовились как экспедиционные — и под задачи ВСУ они не заточены. Abrams имеют газотурбинный двигатель с хорошей тягой, но на деле эффекта это не даёт, так как постоянная грязь может вывести мотор из строя. У танка плохая защита и установлена самая простая электроника, добавил специалист. Российская техника превосходит Abrams.

"У него есть аналог — это наш немодернизированный танк Т-72. Т-90 "Прорыв" превосходит его и по подвижности, и по огневой мощи. А танк Т-14 "Армата" нависает над ним, как скала", — заверил Матвийчук.

"И эти будут гореть": В Кремле предрекли незавидную судьбу поставленным Украине танкам Abrams

"И эти будут гореть": В Кремле предрекли незавидную судьбу поставленным Украине танкам Abrams

Напомним, на Украину прибыли американские танки Abrams. Владимир Зеленский уже похвастался их получением. Но в Киеве остались недовольны их количеством, так как США отправили менее половины танков — всего была обещана 31 единица техники.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Татьяна Миссуми
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