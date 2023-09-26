Полковник назвал российский танк, который заставит Abrams гореть лучше Leopard
Эксперт Матвийчук объяснил, что российские Т-90 и Т-14 превосходят Abrams из США
Американские танки Abrams, которые должен получить Киев, никак не переломят ход спецоперации, потому что российские Т-90 и Т-14 гораздо результативнее их. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Abrams использовались американской армией во время иракской кампании, напомнил специалист. Иракцы выводили их из строя с помощью китайских ручных гранатомётов, при этом танки легко вспыхивали и долго горели, отметил он. Так произойдёт и на Украине. Abrams будут гореть и даже "подольше, чем Leopard, потому что в них больше солярки", иронично заметил эксперт.
По его словам, американские танки готовились как экспедиционные — и под задачи ВСУ они не заточены. Abrams имеют газотурбинный двигатель с хорошей тягой, но на деле эффекта это не даёт, так как постоянная грязь может вывести мотор из строя. У танка плохая защита и установлена самая простая электроника, добавил специалист. Российская техника превосходит Abrams.
"У него есть аналог — это наш немодернизированный танк Т-72. Т-90 "Прорыв" превосходит его и по подвижности, и по огневой мощи. А танк Т-14 "Армата" нависает над ним, как скала", — заверил Матвийчук.
Напомним, на Украину прибыли американские танки Abrams. Владимир Зеленский уже похвастался их получением. Но в Киеве остались недовольны их количеством, так как США отправили менее половины танков — всего была обещана 31 единица техники.
ТАСС / Сергей Фадеичев