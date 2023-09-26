В Кремле предрекли незавидную судьбу поставленным Украине танкам Abrams
Песков: Нет никакого оружия, способного изменить расстановку сил в зоне СВО
Нет такого оружия, которое бы смогло изменить расстановку сил в зоне специальной военной операции, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал поставку американских танков Abrams на Украину.
"Здесь можно каждый раз повторять и повторять один и тот же комментарий: всё это никоим образом не может повлиять на суть спецоперации, на её исход. Нет никакой панацеи и никакого одного вида оружия, которое способно изменить расстановку сил на поле боя. Такого оружия нет", — сказал пресс-секретарь президента журналистам.
Вместе с тем он признал, что танки Abrams — это довольно серьёзное оружие, однако заверил, что и оно будет точно так же гореть в зоне СВО, как и другая вражеская техника.
"Помните, как президент говорил о других танках производства другой страны, что они горят за милую душу? Будут и эти гореть", — добавил Песков.
Напомним, вчера стало известно о том, что на Украину раньше срока прибыли американские танки Abrams. Зеленский уже похвастался их получением и приоткрыл завесу над предназначением техники. Однако в Киеве остались недовольны их количеством, ведь США отправили менее половины танков — всего была обещана 31 единица техники. При этом совсем немногие верят в то, что переданные танки смогут повлиять на сложившуюся обстановку на линии фронта. Даже сам глава украинской разведки Кирилл Буданов признал, что танки на передовой "долго не проживут".
VK / Минобороны России