Нет такого оружия, которое бы смогло изменить расстановку сил в зоне специальной военной операции, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал поставку американских танков Abrams на Украину.

"Здесь можно каждый раз повторять и повторять один и тот же комментарий: всё это никоим образом не может повлиять на суть спецоперации, на её исход. Нет никакой панацеи и никакого одного вида оружия, которое способно изменить расстановку сил на поле боя. Такого оружия нет", — сказал пресс-секретарь президента журналистам.

Вместе с тем он признал, что танки Abrams — это довольно серьёзное оружие, однако заверил, что и оно будет точно так же гореть в зоне СВО, как и другая вражеская техника.