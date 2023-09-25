Полковник пошатнул имидж США и перечислил слабые места танков Abrams

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал вес и плохую манёвренность слабыми местами танков Abrams американского производства, которые были поставлены Киеву и скоро пополнят ряды ВСУ.

"Abrams достаточно легко подбить. Они горели в Ираке, в Сирии. Будут гореть в украинских степях. Ничего не изменится на нашем театре военных действий. Только пошатнётся имидж американского оружия", — приводит его слова "Лента.ру".

Одним из слабых мест танка эксперт назвал вес, который превышает 60 тонн. Этот тяжеловес, который не приспособлен к украинской почве, легко застревает в земле, особенно в осенний период, когда выпадает много осадков. В результате обездвиженная машина становится лёгкой добычей для артиллерии, противотанковых снарядов и гранатомётов.