Полковник пошатнул имидж США и перечислил слабые места танков Abrams
Военный эксперт Литовкин назвал лёгкой целью прибывшие на Украину танки Abrams
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал вес и плохую манёвренность слабыми местами танков Abrams американского производства, которые были поставлены Киеву и скоро пополнят ряды ВСУ.
"Abrams достаточно легко подбить. Они горели в Ираке, в Сирии. Будут гореть в украинских степях. Ничего не изменится на нашем театре военных действий. Только пошатнётся имидж американского оружия", — приводит его слова "Лента.ру".
Одним из слабых мест танка эксперт назвал вес, который превышает 60 тонн. Этот тяжеловес, который не приспособлен к украинской почве, легко застревает в земле, особенно в осенний период, когда выпадает много осадков. В результате обездвиженная машина становится лёгкой добычей для артиллерии, противотанковых снарядов и гранатомётов.
Вместе с тем Литовкин отметил, что у американских танков нет ничего выдающегося: калибр 120 миллиметров, нет автоматического заряжения, экипаж состоит из четырёх человек. При этом он признал, что у машины неплохая броня, однако подчеркнул, что она не сможет противостоять российским "Хризантемам", "Корнетам" и "Фаготам".
Напомним, сегодня западные СМИ сообщили о прибытии на Украину партии американских танков Abrams, они были поставлены раньше запланированного срока. Владимир Зеленский уже похвастался первой партией техники и приоткрыл завесу над их предназначением. Между тем немногие верят, что они смогут изменить обстановку на линии фронта. Например, сам глава украинской разведки Кирилл Буданов признал, что танки на передовой "долго не проживут".
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