ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября 2023, 12:20
5237

Зеленский похвастался первой партией Abrams и приоткрыл завесу над их предназначением

Зеленский подтвердил получение Украиной первой партии американских танков Abrams

Владимир Зеленский похвастался прибытием первой партии американских танков Abrams на Украину, ведётся подготовка их передачи в бригады ВСУ. Об этом сказано в официальном телеграм-канале главы киевского режима.

"Хорошие новости от министра [обороны Рустема] Умерова. "Абрамсы" уже на Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за исполнение договорённостей! Ищем новые контракты, расширяем географию снабжения", написал Зеленский.

ВСУ лишились танков Strv 122, недавно переданных Украине Швецией
ВСУ лишились танков Strv 122, недавно переданных Украине Швецией

Напомним, о том, что первая партия американских танков Abrams уже прибыла на Украину, ранее сегодня сообщила газета The New York Times. По информации издания, эта поставка пришла с опережением срока в несколько месяцев, остальные машины будут доставлены в ближайшее время. При этом даже глава украинской разведки Буданов признавал, что Abrams на передовой "долго не проживут".

BannerImage

Getty Images / Daniel Karmann

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar