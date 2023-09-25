Зеленский похвастался первой партией Abrams и приоткрыл завесу над их предназначением

Напомним, о том, что первая партия американских танков Abrams уже прибыла на Украину, ранее сегодня сообщила газета The New York Times. По информации издания, эта поставка пришла с опережением срока в несколько месяцев, остальные машины будут доставлены в ближайшее время. При этом даже глава украинской разведки Буданов признавал, что Abrams на передовой "долго не проживут".