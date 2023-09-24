ВСУ лишились танков Strv 122, недавно переданных Украине Швецией

Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации вывели из строя два редких боевых танка Stridsvagn 122, которые Киеву передала Швеция. Об этом сообщает журнал Forbes.

По данным издания, удар российской стороны по бронетехнике был нанесён при помощи беспилотников. Несмотря на то что шведский вариант немецкого Leopard считается самым лучшим на вооружении украинской армии, он не смог выдержать атаку бойцов ВС РФ.

К слову, бронетехники лишилась 21-я механизированная дивизия ВСУ. Она потеряла пятую часть шведских танков и не может получить замену. При этом починить подбитые Strv 122 будет крайне сложно. Их даже могут отправить на ремонт в Польшу.