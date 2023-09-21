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21 сентября, 13:39

Минобороны Швеции передало ВСУ десять танков Stridsvagn и обучило экипаж

Власти Швеции передали Украине десять танков Stridsvagn 122. Они представляют собой лицензированные немецкие танки "Леопард-2А5", в конструкцию которых внесены различные изменения. Как сообщает Минобороны королевства, экипаж для этой бронетехники был специально подготовлен шведскими специалистами.

"Теперь десять шведских танков Stridsvagn 122 на месте на Украине. С украинскими экипажами, обученными в Швеции", — информирует ведомство.

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Ранее Лайф писал, что танкам Abrams предрекли большие проблемы на Украине уже через шесть недель. Всё дело в плохой погоде, которая сделает невозможным ведение активных боевых действий. С наибольшими проблемами по прошествии этого периода столкнётся западная техника.

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Wikipedia / Jorchr

Марина Калегина
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