Минобороны Швеции передало ВСУ десять танков Stridsvagn и обучило экипаж
Власти Швеции передали Украине десять танков Stridsvagn 122. Они представляют собой лицензированные немецкие танки "Леопард-2А5", в конструкцию которых внесены различные изменения. Как сообщает Минобороны королевства, экипаж для этой бронетехники был специально подготовлен шведскими специалистами.
"Теперь десять шведских танков Stridsvagn 122 на месте на Украине. С украинскими экипажами, обученными в Швеции", — информирует ведомство.
Ранее Лайф писал, что танкам Abrams предрекли большие проблемы на Украине уже через шесть недель. Всё дело в плохой погоде, которая сделает невозможным ведение активных боевых действий. С наибольшими проблемами по прошествии этого периода столкнётся западная техника.
Wikipedia / Jorchr