В Китае восхитились эффективностью российского "летающего" танка
CNR: Российский "реактивный" танк Т-80 показал эффективность в боевых действиях
Работа танковых экипажей ЗВО в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
В Китае оценили эффективность российского боевого танка Т-80, который отлично показал себя в боях в ходе специальной военной операции. Об этом заявил военный обозреватель Национального радио Китая (CNR) Шао Юнлин.
"У Т-80 прекрасные характеристики, и за последнее время он хорошо зарекомендовал себя в боевых действиях", — говорится в материале.
Эксперт обратил внимание, что бронемашина может не только совершать высокоскоростные манёвры, но и работать даже при довольно низких температурах. По его словам, из-за его характеристик танк зачастую называют "реактивным" или "летающим".
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что в России снова решили производить танки Т-80. Военные поручили возобновить производство бронемашины с нуля, и задачу приняло АО "Концерн "Уралвагонзавод" (ГК "Ростех"). Как рассказал гендиректор компании Александр Потапов, вопрос уже прорабатывается с Минпромторгом России.