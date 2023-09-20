В Китае восхитились эффективностью российского "летающего" танка

В Китае оценили эффективность российского боевого танка Т-80, который отлично показал себя в боях в ходе специальной военной операции. Об этом заявил военный обозреватель Национального радио Китая (CNR) Шао Юнлин.

"У Т-80 прекрасные характеристики, и за последнее время он хорошо зарекомендовал себя в боевых действиях", — говорится в материале.

Эксперт обратил внимание, что бронемашина может не только совершать высокоскоростные манёвры, но и работать даже при довольно низких температурах. По его словам, из-за его характеристик танк зачастую называют "реактивным" или "летающим".