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Опубликовано 20 сентября 2023, 06:01
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В Китае восхитились эффективностью российского "летающего" танка

CNR: Российский "реактивный" танк Т-80 показал эффективность в боевых действиях

Работа танковых экипажей ЗВО в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Работа танковых экипажей ЗВО в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В Китае оценили эффективность российского боевого танка Т-80, который отлично показал себя в боях в ходе специальной военной операции. Об этом заявил военный обозреватель Национального радио Китая (CNR) Шао Юнлин.

"У Т-80 прекрасные характеристики, и за последнее время он хорошо зарекомендовал себя в боевых действиях", — говорится в материале.

Эксперт обратил внимание, что бронемашина может не только совершать высокоскоростные манёвры, но и работать даже при довольно низких температурах. По его словам, из-за его характеристик танк зачастую называют "реактивным" или "летающим".

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Кстати, ранее Лайф рассказывал, что в России снова решили производить танки Т-80. Военные поручили возобновить производство бронемашины с нуля, и задачу приняло АО "Концерн "Уралвагонзавод" (ГК "Ростех"). Как рассказал гендиректор компании Александр Потапов, вопрос уже прорабатывается с Минпромторгом России.

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Николь Вербер
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