В России снова будут производить танки Т-80

Гендиректор АО "Концерн "Уралвагонзавод" (ГК "Ростех") Александр Потапов заявил, что военные поставили задачу возобновить производство танков Т-80 с нуля. В настоящий момент предприятие прорабатывает этот вопрос с Минпромторгом РФ, сказал он в эфире программы "Военная приёмка" на телеканале "Звезда".

"Такая задача стоит, по крайней мере, военные перед нами её поставили. И мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует, соответственно, мощностей новых", — заявил Потапов.

В последние годы танки Т-80 модернизировались и ремонтировались. При этом машины себя достойно показывают в зоне спецоперации на Украине, поэтому решено снова наладить выпуск с нуля.