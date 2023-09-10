В России снова будут производить танки Т-80
Глава "Уралвагонзавода": Поставлена задача возобновить производство танков Т-80
Танк Т-80. Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin
Гендиректор АО "Концерн "Уралвагонзавод" (ГК "Ростех") Александр Потапов заявил, что военные поставили задачу возобновить производство танков Т-80 с нуля. В настоящий момент предприятие прорабатывает этот вопрос с Минпромторгом РФ, сказал он в эфире программы "Военная приёмка" на телеканале "Звезда".
"Такая задача стоит, по крайней мере, военные перед нами её поставили. И мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует, соответственно, мощностей новых", — заявил Потапов.
В последние годы танки Т-80 модернизировались и ремонтировались. При этом машины себя достойно показывают в зоне спецоперации на Украине, поэтому решено снова наладить выпуск с нуля.
Ранее в США назвали уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО плохой рекламой западного оружия. Американский журналист Джексон Хинкл отметил, что Британия отказывается поставлять Украине новые боевые машины взамен подбитых, поскольку уже передала 14 штук и, возможно, сама испытывает дефицит подобной военной техники.