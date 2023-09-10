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Отмечаем День танкиста в России

День танкиста — это праздник, посвященный бойцам, служившим и служащим на боевых танках. Праздник отмечается ежегодно во 2 воскресенье сентября. В 2023 году он выпал на 10 сентября.

10 сентября, 11:48
<p>День Танкиста отмечается в России каждое второе воскресенье сентября. В 2023 году праздник выпадает на 10 число. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

День Танкиста отмечается в России каждое второе воскресенье сентября. В 2023 году праздник выпадает на 10 число. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

История праздника танковых войск восходит к Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, когда танки стали важной частью советских вооруженных сил и сыграли решающую роль в разгроме нацистской Германии. В этот период танкисты проявили невероятное мужество и отвагу, и многие из них пожертвовали своими жизнями ради Победы.

Первоначально праздник был назначен на 11 сентября в 1946 году в честь заслуг бронетанковых войск в Великую отечественную войну, но позже, в 2006 году дату праздника сделали плавающей и назначили на второе воскресенье сентября.

История появления танков в СССР

Первые советские танки были разработаны на основе ранее захваченных в Одессе танках французской компании Renault. Так 31 августа 1920 года появился первый в СССР танк, который назвали «Борец за свободу товарищ Ленин».

Производственный ряд советских танков насчитывал можество моделей, могие из которых стали культовыми:

  • Т-26: Этот легкий танк был разработан в 1930-х годах и был одним из наиболее массовых советских танков в начале Второй мировой войны. Он использовался в различных модификациях и выпускался в больших количествах.
  • Т-34: Считается одним из наиболее важных и влиятельных танков в истории. Т-34 был разработан в 1940 году и имел выдающуюся комбинацию брони, маневренности и огневой мощи. Он стал символом советской бронетехники и сыграл ключевую роль в Победе над нацистской Германией.
  • КВ (Климент Ворошилов): Эти тяжелые танки, названные в честь советского политика Климента Ворошилова, имели мощную броню и орудия. Они были разработаны для разрушения вражеской бронетехники и укрепленных позиций.
  • ИС (Иосиф Сталин): Тяжелые танки ИС были разработаны ближе к концу Второй мировой войны и имели еще более мощную броню и орудия, чем КВ.
  • Т-44 и Т-54/55: Эти средние танки были разработаны после Второй мировой войны и стали стандартными моделями в советских и других странах Варшавского договора.
  • Т-62 и Т-72: Эти советские средние танки были разработаны в 1960-х и 1970-х годах. Т-72 был одним из самых массовых и успешных советских танков и был экспортирован во множество стран.
  • Т-80: Этот танк был разработан с использованием газотурбинных двигателей и имел высокую скорость и маневренность. Он стал одной из последних моделей советских танков до распада СССР.

Сейчас Россия является одним из мировых лидеров по количеству танков в войсках, при этом танковая бронетехника являются главной ударной силой сухопутных войск.

Где отмечают День танкиста

10 сентября день бронетанковых войск отмечают на всём постсоветском пространстве: в Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ. Основные празднования проходят в воинских частях, танкистам вручают награды и очередные звания.

Как поздравляют танкистов

Танкиста можно поздравить, произнеся тост или короткую речь в честь праздника, включая пожелания успехов и безопасной службы. В этот день проходит вручение подарков или медалей танкистам за их службу и достижения.

Поздравления в этот день приходят от государственных лиц, а на телевидении показывают военные фильмы. Праздничные мероприятия и экскурсии проходят в Центральном музее бронетанкового вооружения и техники в парке «Патриот» в Кубинке Московской области.

Авторы
Марина Суворова
Марина Суворова

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