Отмечаем День танкиста в России: 13 сентября 2026 года Оглавление История Дня танкиста Поздравления с Днём танкиста Подарки танкистам FAQ: ответы на вопросы Какого числа День танкиста в 2026 году? Кого принято поздравлять в этот день? Почему дата праздника плавающая? День танкиста в 2026 году отмечают 13 сентября — во второе воскресенье сентября. История праздника, кто его отмечает и как — в материале Life.ru. 10852 10852 День танкиста отмечается в России каждое второе воскресенье сентября. В 2026 году праздник выпадает на 13-е число. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

День танкиста — это праздник, посвящённый бойцам, служившим и служащим на боевых танках. Праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. В 2026 году он выпал на 13-ое число.

История Дня танкиста

История праздника танковых войск восходит к Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, когда танки стали важной частью советских вооружённых сил и сыграли решающую роль в разгроме нацистской Германии. В этот период танкисты проявили невероятное мужество и отвагу и многие из них пожертвовали своей жизнью ради Победы.

11 сентября 1944 года, через год после сражения под Прохоровкой, советские танковые войска сделали прорыв в обороне противника и остановили его наступление во время проведения Восточно-Карпатской операции. После окончания войны, в 1946 году, в ознаменование заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме врага и за заслуги танкостроителей в оснащении Вооружённых Сил страны бронетанковой техникой, в СССР был учреждён День танкиста.

8 сентября 1946 года в Москве на Красной площади был проведен парад-марш гвардейской танковой Кантемировской дивизии, что стало первым официальным празднованием Дня танкиста. Первоначально праздник был назначен на 11 сентября, но позже, в 1980 году, дату сделали плавающей — перенесли на второе воскресенье сентября.

История появления танков в СССР

Вообще разработку бронетехники относят к началу ХХ века — над этим работали одновременно несколько стран. Василий Менделеев, сын известного русского химика, в период с 1911 по 1915 годы проектировал тяжёлую бронированную машину, тогда же конструктор Александр Пороховщиков разработал гусеничную машину «Вездеход».

Впервые танки (от английского «tank» — «цистерна», из-за визуального сходства с бочками бронемашины так подписывали для конспирации) применила Англия в 1916 году во время Первой Мировой войны в Битве на Сомме, прорвав таким образом оцепление противника с минимальными потерями для собственной армии.

Отечественное танкостроение берет начало уже в СССР. Днём рождения первого русского танка считается 31 августа 1920 года — именно в этот день на нижегородском заводе «Красное Сормово» завершили производство первого в СССР танка, который назвали «Борец за свободу товарищ Ленин», сделанный на основе французской машины «Renault».

Производственный ряд советских танков насчитывал множество моделей, многие из которых стали культовыми:

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Т-26: Этот лёгкий танк был разработан в 1930-х годах и был одним из наиболее массовых советских танков в начале Второй мировой войны. Он использовался в различных модификациях и выпускался в больших количествах.

Т-34: Считается одним из наиболее важных танков в истории. Т-34 был разработан в 1940 году и имел выдающуюся комбинацию брони, манёвренности и огневой мощи. Он стал символом советской бронетехники и сыграл ключевую роль в победе над нацистской Германией.

КВ («Климент Ворошилов»): Эти тяжёлые танки, названные в честь советского политика Климента Ворошилова, имели мощную броню и орудия. Они были разработаны для разрушения вражеской бронетехники и укреплённых позиций.

ИС («Иосиф Сталин»): Тяжёлые танки ИС были разработаны ближе к концу Второй мировой войны и имели ещё более мощную броню и орудия, чем КВ.

Т-44 и Т-54/55: Эти средние танки были разработаны после Второй мировой войны и стали стандартными моделями в Советском Союзе и других странах Варшавского договора.

Т-62 и Т-72: Эти советские средние танки были разработаны в 1960-х и 1970-х годах. Т-72 был одним из самых массовых и успешных советских танков и экспортировался во множество стран.

Т-80: Этот танк был разработан с использованием газотурбинных двигателей и имел высокую скорость и манёвренность. Он стал одной из последних моделей советских танков перед распадом СССР.

Сейчас Россия является одним из мировых лидеров по количеству танков в войсках, при этом танковая бронетехника является главной ударной силой сухопутных войск.

Где отмечают День танкиста

13 сентября 2026 года День танкиста отмечают на всём постсоветском пространстве: в Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ. Основные празднования проходят в воинских частях, танкистам вручают награды и очередные звания.

Как поздравляют танкистов

В День танкиста военных поздравляют командиры и государственные лица, а на телевидении показывают тематические фильмы. Праздничные мероприятия и экскурсии проходят в Центральном музее бронетанкового вооружения и техники в парке «Патриот» в Кубинке Московской области, в воинских частях и организациях.

Поздравления с Днём танкиста

Танкиста можно поздравить, произнеся тост или короткую речь в честь праздника, включая пожелание успехов и безопасной службы.

Вот несколько вариантов поздравлений с Днём танкиста:

В прозе

«Поздравляю с Днём танкиста! Пусть жизнь будет защищена от неудач и невзгод, как танк — броней. Здоровья, бодрости духа и только мирных дней!».

«Дорогой [имя]! В этот праздник хочу пожелать тебе несокрушимого здоровья, стальной выдержки и верных товарищей рядом. Пусть все трудности обходят стороной, а каждый день приносит радость и новые победы».

«С Днём танкиста! Ты управляешь настоящей мощью, и эта сила заслуживает огромного признания. Желаю, чтобы в жизни всегда было точное попадание в цели, а на пути встречались только надёжные товарищи. Пусть после любых манёвров тебя ждёт тёплый дом, где любят и ждут».

В стихах

«С Днём танкиста! Пусть дорога будет чистой, гладкой, а не каменистой. Танки не боятся грязи — что ж, не тормози ни разу. Пусть в машине боевой будет экипаж лихой. Побеждай врагов легко, мчи по жизни с огоньком».

«Танки грязи не боятся — всем давно известный факт. Танка стоит опасаться — это знает каждый враг! От российского танкиста нужно сразу удирать! Всем известно, что он быстро может кое-что надрать! С Днём танкиста поздравляю всех, кто с танками на „ты“. Долгих лет я вам желаю, пусть все сбудутся мечты!».

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Подарки танкистам

Термокружка или термос с тематическим принтом — удобно в поездках и на выездах, а дизайн с танковой символикой добавит празднику настроения.

— удобно в поездках и на выездах, а дизайн с танковой символикой добавит празднику настроения. Фляжка с гравировкой — классический «мужской» сувенир, можно выбить звание, имя или эмблему танковых войск.

— классический «мужской» сувенир, можно выбить звание, имя или эмблему танковых войск. Качественный мультитул или нож в тактическом стиле — полезная вещь, которая пригодится и в быту, и на службе.

— полезная вещь, которая пригодится и в быту, и на службе. Тактические перчатки, шапка или балаклава, рюкзак или сумка в стиле милитари — практично и в тему.

— практично и в тему. Модель танка (Т‑34, Т‑90 и т. п.) в масштабе — популярный вариант, есть модели разной сложности: от готовых до наборов для сборки.

— популярный вариант, есть модели разной сложности: от готовых до наборов для сборки. Статуэтка или фигурка танкиста, миниатюра танка из металла — красиво смотрится на полке или рабочем столе.

— красиво смотрится на полке или рабочем столе. Брелок, нашивка или шеврон с танковой символикой — недорогой, но приятный знак внимания.

— недорогой, но приятный знак внимания. Настольная игра или пазлы на военную тематику — вариант для досуга.

FAQ: ответы на вопросы

Какого числа День танкиста в 2026 году?

День танкиста отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. В 2026 году это 13-е число.

Кого принято поздравлять в этот день?

В День танкиста принято поздравлять всех, кто имеет отношение к бронетанковым войскам и танкостроительной отрасли: действующих военнослужащих, ветеранов бронетанковых сил, работников ОПК, создающих и совершенствующих бронетехнику.

Почему дата праздника плавающая?

С 1946 по 1979 День танкиста отмечали 11 сентября. В 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР дату перенесли на плавающий день — второе воскресенье сентября, чтобы праздник всегда выпадал на выходной.

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Авторы Софья Бух