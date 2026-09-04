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Опубликовано 4 сентября, 11:08

Российский танкист Тёмный устроил «тёмную» ВСУ под мощным обстрелом в зоне СВО

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российский танкист из Перми Дмитрий Ксензов с позывным Тёмный под плотным огнём ВСУ выбрался из люка и из крупнокалиберного пулемёта уничтожил вражеский расчёт. Он спас колонну, позволив пехоте закрепиться на рубежах.

По словам бойца ВС РФ, инцидент произошёл в 2023 году во время ближних боёв за освобождение дорог и лесополос под Угледаром. Колонна из двух танков и двух БМП прикрывала пехоту, когда по ним открыли прицельный огонь. В этот момент у танка Тёмного заклинило основное орудие.

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Понимая, откуда ведут огонь украинские военные, танкист вылез на броню и зарядил спаренный пулемёт калибра 12,7 мм. Огнём из него он подавил позиции ВСУ. Осознание того, насколько рискованным был этот манёвр, пришло к бойцу намного позже.

«Фактически я был живой мишенью для врага, но оказался быстрее их», — отметил военнослужащий в беседе с RT. За проявленное мужество и спасение жизней сослуживцев Ксензов был награждён орденом Мужества.

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Ранее российский танкист с позывным Док рассказал, как выжил в 200 метрах от позиций ВСУ. После того, как его машина была подбита, экипаж занял вражеский блиндаж и долгое время скрывался от артиллерии и дронов противника, питаясь одними консервами.

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Борис Эльфанд
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