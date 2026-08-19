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19 августа, 13:37

«Придут со здоровыми амбициями»: Путин призвал заранее готовиться к возвращению бойцов СВО

Путин призвал заранее подготовиться к трудоустройству бойцов после окончания СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости заранее продумать вопрос трудоустройства военных после завершения специальной операции. Об этом он сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле.

Мероприятие было посвящено выполнению плана структурных преобразований в экономике РФ до 2030 года.

Глава государства отметил, что после окончания боевых действий в мирную жизнь вернётся много людей.

«Их и трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьёзная работа, к которой надо заранее готовиться», — подчеркнул Путин.

По словам президента, этот вопрос неизбежно возникнет, поэтому подготовку к нему следует начинать уже сейчас.

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Ранее Путин призвал помочь ветеранам СВО найти себя в гражданской жизни. На встрече с представителями сферы планирования городской среды и пространственного развития глава государства подчеркнул, что бывшим военнослужащим нужно дать возможность получить новую профессию и найти применение своим навыкам.

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Никита Никонов
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